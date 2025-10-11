Omar Bravo se quedó en prisión preventiva los próximos seis meses

Omar Bravo Tordecillas, exdelantero de Chivas, Deportivo La Coruña, Cruz Azul, Atlas y UdeG, finalmente no salió caminando de los juzgados, sino, por el contrario, tendrá que enfrentar el proceso legal por el delito de abuso infantil agravado en prisión preventiva por los próximos seis meses hasta que se conozca la sentencia definitiva.

El licenciado Leobardo Treviño, defensor de Bravo, dijo el jueves pasado en entrevista para el periódico El País, que su cliente saldría caminando por la debilidad de las pruebas de la parte acusadora del delito de abuso sexual infantil agravado en los últimos seis años.

Pero al final de cuentas, las autoridades de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de Jalisco, determinaron que había hecho suficientes para vincularlo a proceso y que enfrente el resto de su proceso en prisión preventiva por los próximos seis meses hasta que se conozca su sentencia definitiva.

Después de casi doce horas de audiencia en la Fiscalía, el presunto culpable se le determinó prisión preventiva oficiosa por los próximos seis meses, además de que se fijó el plazo de un mes para determinar el cierre de la investigación complementaria en donde ambas partes presentarán las pruebas que a su beneficio ameriten.

En este lapso el abogado de la parte afectada, el licenciado Juan Soltero, deberá acreditar y fundamentar el video que supuestamente acusa a Omar Bravo, así como 42 capturas de pantalla que asegura haber acumulado la afectada durante los siete años de presuntos y constantes abusos, así como de tocamientos en partes intímas de la menor.

Mientras que el defensor del exfutbolista deberá fundamentar que las pruebas de la parte acusadora están fuera de tiempo y forma, así como el hecho de que las autoridades de la Fiscalía Especial para Delitos Sexuales no tiene fundamentada la carpeta de investigación al grado de que ha tenido que desempolvar supuestas investigaciones en contra del presunto culpable para poder fundamentar un delito que pueda condenar por varios años de prisión al presunto agresor sexual.

Habría que recordar que dentro del proceso, Bravo fue imputado el pasado domingo 5 de octubre, cuando su defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional, de 144 horas, para recabar pruebas, las cuales fueron presentadas este viernes 10 de octubre donde se determinó la vinculación a proceso del exfutbolista.

El exdelantero no saldrá impune, asegura abogado de la víctima

Mientras tanto, el abogado de la víctima, el licenciado Juan Soltero reafirmó que el agresor no saldrá impune de este delito: “Si este sujeto sale, imagínense qué les espera a la menor o a la mamá”, cuestionó.

Inclusive el defensor reafirmó que la evidencia es condenatoria y contundente: “En el video no queda lugar a duda de que se estaban generando actos eróticos sexuales en agravio de la menor”, dijo. “La menor ha sido muy valiente, reunió las pruebas durante años”, dijo.

Video importante a favor de Omar Bravo

Por otra parte, el abogado de Omar Bravo, el licenciado Leobardo Treviño, dijo antes de iniciar la audiencia de este viernes que existe un video a favor del exjugador de Chivas en donde se comprueba que el exmundialista en Alemania 2006 con la selección de Méxic, junto con sus familiares estuvo en Sinaloa.

“Hay un video muy importante del 10 de mayo de 2019 donde supuestamente Omar inició los ataques y agresiones, si consideramos que demostramos muy bien que él, su mamá y su hermana viajaron a Los Mochis y estuvieron allá para el día de las madres y se regresaron el domingo”.

“Demostramos con fotografías, con boletos de avión, con pases de abordar que ni modo que se hayan comprado con fecha de antes y cambiando los nombres. Lo único que se dijo que son insuficientes, pero nosotros creemos que son trascendentales e inclusive existe una foto del 11 o 12 de mayo, con testigos, con fotografías, pero se me exige más carga inculpatoria que lo que tiene el ministerio público”, finalizó.

