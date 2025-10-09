Omar Bravo con un futuro más complicado al surgir denuncias archivadas en su contra

Omar Bravo parece enfrentar un futuro más comprometedor de lo que podría suceder este viernes 10 de octubre, cuando se decida su situación legal contra el delito de abuso sexual infantil, al revelarse este jueves que existen más denuncias archivadas en contra del exjugador de Chivas, Atlas y Cruz Azul.

Lo anterior fue dado a conocer por la Vice fiscal del Estado de Jalisco, Elizabeth Canales, quien reveló a los medios de comunicación que el exintegrante de la selección de México en el Mundial de Alemania 2006 cuenta con por lo menos dos carpetas de investigación que fueron presentadas en administraciones anteriores.

La encargada de la oficina de Investigación Especializada en mujeres, niñas, niños, adolescentes, familia y razón de género, quien reveló que existen archivadas otras carpetas de investigación y que serán analizadas por la actual administración.

“Hay un antecedente, al parecer, de dos carpetas previas que están en archivo, que es lo que se está checando porque están en archivo de concentración, es decir, son anteriores. Se están revisando para en su momento poderles dar información precisa y oportuna, pero la que está abierta y actual solo es una, y es la continuación de la audiencia inicial de mañana. Solo tenemos el antecedente que es una sola víctima en cada carpeta, y necesitamos revisarlas para poder estar en condiciones de manifestar la información correspondiente”, precisó la abogada del Estado.

No obstante, la importante revelación que pudo haber sido encubierta por las anteriores autoridades del Gobierno del Estado o de la propia Fiscalía de Investigación, la abogada Canales no quiso ahondar nada respecto al manejo descuidado de estas carpetas y tampoco mencionó si tienen relación con el delito por él actualmente enfrenta cargos de abuso sexual infantil.

Esto reafirma lo adelantado hace 24 horas por el Secretario del Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, quien reveló que Omar enfrentaba más acusaciones en su contra, pero nunca puntualizó que hubieran sido archivadas por anteriores administraciones, como lo dijo este jueves la licenciada Elizabeth Canales.

Por esa razón, la licenciada Canales no quiso desechar que las dos carpetas de administraciones pasadas se puedan sumar al delito que se le imputa al histórico artillero de las Chivas del Guadalajara, noticia que ha impactado a la mayor parte de la afición de Chivas y del fútbol de México.

“Es un asunto que está iniciando, que necesitamos en primera instancia que el juez resuelva su situación jurídica para, en base en eso, iniciar un proceso y ya estar en posibilidades de que el juez nos marque la pauta para un posible plazo de cierre de investigación complementaria. Tendría que checar los antecedentes para valorar todo ese tipo de situaciones”, finalizó.

