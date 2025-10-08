“Existe un video y 42 capturas de WhatsApp como pruebas contra Omar Bravo”, asegura abogado de la presunta víctima

El licenciado Juan Soltero, abogado de la presunta víctima de violación sexual contra una menor por parte del exjugador de Chivas Omar Bravo, aseguró que existen un video y 42 screenshots (capturas de pantalla) como pruebas del delito que se le imputa al citado exfutbolista.

En una entrevista para Ahtziri Cárdenas Camarena de la cadena Univision, el citado abogado expuso que: “Tuvimos en cuenta que existe un video que grabó la menor y 42 capturas llamadas screenshot de WhatsApp que hizo la menor y que guardo donde este sujeto le proponía, que le decía, te voy a visitar en tu cuarto o vente y después le hacía borrar los mensajes, pero ella le hacía capturas de pantalla.

“Esas 42 capturas están ofrecidas como dato de prueba dentro de la carpeta de investigación. En este caso particular, no obstante que está el dicho de la menor y que está muy congruente y que hay un dictamen psicológico que resulta positivo, para que el hecho haya sido denunciado”, explicó.

El especialista en leyes destacó también que las autoridades le dan mucha importancia a este tipo de delitos y por esa razón se generó su pronta reacción: “Es importante decir cuando nosotros vimos este caso, siempre los delitos sexuales los llamamos de oculta, realización por la propia naturaleza del, entonces el dicho de la víctima, en este caso, la menor tiene una preponderancia importante, y ese es el hecho que la toman mucho en cuenta, porque muchas veces no hay testigos o no hay otro tipo de pruebas por la culta realización del hecho”.

¿El agresor es pareja sentimental de la mamá de la víctima?

Es su pareja sentimental, su pareja desde hace varios años, la mamá, nada más. La señora tiene tres hijas, de las cuales dos no son de Omar, sino de su pareja anterior.

¿La víctima es la más chica o una de las hijas mayores de la señora, la mamá de la víctima?

Es la más grande de las tres, obviamente, por la necesidad de la cautela de este tipo de delitos, es necesario omitir los nombres, inclusive las edades, pero si debemos decir que es la más grande. Respecto a si hubo otros temas con las otras dos hijas se está revisando con la mamá esa parte para que se platique con las otras dos menores, a ver si no hubo este tipo de tocamientos o abuso.

¿Cómo lo contacta a usted la supuesta víctima?

Si más no recuerdo, fue el 30 de septiembre que llega la mamá de la menor a estas oficinas para buscar un apoyo, recomendada por una buena amiga mía, la cual nos hace saber que al parecer tenía un problema de qué se acababa de enterar

Que su pareja sentimental estaba llevando a cabo supuestos actos con la niña y que no tenía conocimiento hasta ese día. Y seguido me comentan en ese momento que ya tenía 7 u 8 años viviendo con él y que esta conducta que realizaba el futbolista y la venía haciendo desde hace seis o siete años.

🔴El exfutbolista Omar Bravo, máximo goleador de las Chivas, es acusado por presunto abuso sexual infantil. 😡 “La pequeña lo grabó para confirmarle a su mamá y que le creyeran”, explica José Luis Cuevas ‘El Pintor’ (@JLUIS_CUEVAS). #FórmulaNoticias con Azucena Uresti (@azucenau) pic.twitter.com/gWUh8no6Ar — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 6, 2025

El abogado también añadió que: “Me señala que de hecho la menor nos explica a mí, y a mi socia, la licenciada Diana, que le hacían tocamientos constantemente hacia la menor, el hoy imputado y que estos tocamientos eran debajo de la ropa, sin llegar a la cúpula”.

“Una vez que nos dan todo este contexto y con la obligación que nos marca la ley, le decimos que tiene la obligación de denunciar ante el ministerio público, ya que toda persona que tiene conocimiento está obligado a denunciar”, destacó.

Para finalizar dijo que: “En ese momento y además de qué vivir en el mismo techo, corría un riesgo constante de estar en la misma casa sufriendo ese ataque sexual continuo. Entonces la señora desde un punto de vista responsable que dice que sí, que lo primero que es la seguridad de su hija y de la menor y en ese momento se les traslada a la Fiscalía del Estado, específicamente en Ciudad Núñez, donde la Unidad de Delitos en agravio de niños y adolescentes con conocimiento del asunto se presenta la denuncia correspondiente”.

