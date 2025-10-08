Omar Bravo podría enfrentar una pena entre tres a veinte años de prisión

Será el próximo viernes cuando se decida la situación legal del exdelantero de Chivas Omar Bravo, acusado de delito de abuso sexual infantil agravado cuando se realice la primera audiencia para saber si es vinculado a proceso y que en caso de resultar culpable enfrentar a una pena que va entre los tres a los veinte años en prisión.

Aprehendido el pasado sábado por la noche e ingresado el domingo al Reclusorio Metropolitano del Estado de Jalisco, ubicado en la localidad de Puente Grande, Omar “N” como aparece en la averiguación previa, podría alcanzar una pena hasta de 20 años, aunque todo dependerá del juez que sea turnado para llevar el caso penal después de ser denunciado por abuso contra una menor en el 2019 cuando la presunta víctima cifraba los 12 años de edad.

🚨 El exfutbolista Omar Bravo, máximo goleador histórico de Chivas, fue detenido en Zapopan, #Jalisco, acusado de abuso sexual infantil agravado.

La @FiscaliaJal confirmó su aprehensión tras la denuncia de una adolescente; podría enfrentar hasta 20 años de prisión. #ATiempo pic.twitter.com/xIye3OyVcW — A Tiempo Noticias (@atiemponot) October 5, 2025

¿Cuál sería la pena que enfrentaría Omar Bravo?

Por lo pronto y de acuerdo a lo que establece actualmente el Código Penal del Estado de Jalisco, en el apartado especial sobre abuso sexual infantil, el delito se divide en dos, es decir, si llega o no a la cópula, pero en caso de que el impartidor de justicia no lo considere así con las pruebas presentadas la pena sería entre 3 y 6 años de prisión.

Lo anterior se desprende del artículo 142-L: “A quien ejecute en una persona menor de edad o en una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado de las cosas o de resistir el hecho, un acto erótico-sexual, sin llegar a la cópula, se le impondrá una pena de: I. De uno a cuatro años de prisión, cuando la víctima tenga entre doce y menos de dieciocho años de edad o cuando sea una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado de las cosas o de resistir el hecho; y II. De tres a seis años de prisión, cuando la víctima sea menor de doce años de edad”, establece en el Código Penal de Jalisco.

Mientras que el Artículo 142-M habla de la pena en caso de acreditarse cópula o cópula equiparada; aquí el castigo es mayor.

“Artículo 142-M. A quien tenga cópula o cópula equiparada, con una persona menor de edad o en una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado de las cosas o de resistir el hecho, se le impondrá una pena de: I. Tres meses a cinco años de prisión, cuando la víctima tenga entre quince y menos de dieciocho años de edad y el acto se realice con su consentimiento por medio de la seducción, la cual se presume salvo prueba en contrario, o por medio del engaño; II. Ocho a quince años de prisión, cuando la víctima tenga entre quince y menos de dieciocho años de edad y el acto se realice sin su consentimiento, o cuando sea una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado de las cosas o de resistir el hecho; y III. Doce a veinte años de prisión, cuando la víctima sea menor de quince años de edad”, estableció el documento.

Se asegura que la menor grabó a Omar Bravo para que le creyeran

Información de @muralcom



– Los presuntos abusos sexuales de Omar Bravo iniciaron desde 2019, cuando la menor tenía 11 años.



– la menor grabó a Omar Bravo para que su mamá le creyera. Grabación en poder de la Fiscalía.



– el delito es sancionado con hasta 20 años de prisión. pic.twitter.com/cCw1dccYDP — Salvador Pérez 🍿🕊️ (@YoSoyChavaPerez) October 5, 2025

Mientras se define la situación jurídica de Omar “N”, las versiones no dejan de aparecer y ahora en el programa de Radio Fórmula conducido por Azucena Uresti, se asegura según versiones extraoficiales que la menor presuntamente abusada grabó al supuesto agresor para que su mamá le creyera, así como que no es la primera ocasión en que el exídolo de Chivas ya había incurrido en este delito con otra menor con quien procreó una hija.

Lo que dice el Código Penal del Estado de Jalisco

Por lo pronto, la audiencia del viernes será clave para el futuro del exdelantero de Chivas, Cruz Azul, Atlas, Deportivo La Coruña y Leones Negros de la UdeG, ya que como establece el Código Penal del Estado de Jalisco, después de que Omar “N” fue detenido el sábado por la Fiscalía de Jalisco y enviado al Penal de Puente Grande, conoció qué delitos se le imputaban y porque quedó en calidad de detenido.

🔴El exfutbolista Omar Bravo, máximo goleador de las Chivas, es acusado por presunto abuso sexual infantil. 😡 “La pequeña lo grabó para confirmarle a su mamá y que le creyeran”, explica José Luis Cuevas ‘El Pintor’ (@JLUIS_CUEVAS). #FórmulaNoticias con Azucena Uresti (@azucenau) pic.twitter.com/gWUh8no6Ar — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 6, 2025

Fue el Juez Décimo Noveno de Control de Jalisco, Jorge Reynaldo Rojo quien le imputó el delito de abuso sexual infantil agravado, donde el exjugador pidió el plazo de 144 horas para comenzar su defensa y por ello le dio prisión preventiva y fue citado a audiencia el viernes 10 de octubre.

De esta forma, el mismo juez decidirá si lo vincula a proceso, si es puesto en libertado o si alcanza a salir del reclusorio con algún tipo de medidas, después de que la denuncia a Omar “N” tiene varios meses y la parte acusadora aseguró que el agresor empezó a generar su delito en el 2019 cuando tenía 12 años de edad; actualmente tiene 17 años.

“(La denuncia) fue en este mismo año, fue hace un par de meses. Y no es por un solo caso, es por varios casos”, dijo el Secretario de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora.

A su vez, Juan Pablo Hernández, Secretario de Seguridad de Jalisco, destacó que Omar está en una celda con más personas para cuidar su integridad al establecer que: “Se hicieron todos sus chequeos médicos, psicológicos, las baterías que se les hacen a todas las personas privadas de la libertad que llegan, de momento no tiene ningún impedimento o situación médica, psicológica y ya llevará su proceso normal como cualquier otra persona. Lo tenemos en un área donde hay más personas que de alguna manera pudieran tener riesgo, sobre todo por el tipo de delito“, finalizó.

