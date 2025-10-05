Omar Bravo permanecerá en prisión preventiva: hasta el 10 de octubre se definirá si es vinculado a delito

El exdelantero de las Chivas de Guadalajara, Omar Bravo, permanecerá en prisión preventiva hasta el próximo viernes 10 de octubre, cuando un juez de control determinará si será vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado. La decisión fue tomada este domingo, tras la primera audiencia de imputación celebrada en los juzgados de control y juicio oral del penal de Puente Grande, en Jalisco.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la captura del exjugador se realizó la tarde del sábado en el centro de Zapopan, tras la emisión de una orden de aprehensión. “Luego de su captura mediante orden de aprehensión, ejecutada en el centro del municipio de Zapopan, Omar ‘N’ pudo ser llevado ante la autoridad jurisdiccional que emitió el mandato para continuar su proceso a través de la Dirección de Litigación y Seguimiento de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia”, indicó la institución en un comunicado.

Según las autoridades, el exfutbolista es acusado de haber abusado en distintas ocasiones de una adolescente durante los últimos meses. “Las investigaciones en curso permitirán obtener mayores datos de prueba que permitan esclarecer los hechos”, añadió la Fiscalía.

Defensa solicitará tiempo adicional para recabar pruebas

La defensa de Omar “N” solicitó la duplicidad del término constitucional, lo que otorga un plazo de 144 horas adicionales antes de que se determine si será vinculado a proceso. Esto significa que la audiencia de vinculación se realizará el próximo viernes 10 de octubre.

“Con una carpeta de investigación integrada de manera adecuada, se expusieron los suficientes datos de prueba en la audiencia de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, en la que la defensa del señalado se acogió a la duplicidad del término constitucional: 144 horas”, precisó la Fiscalía.

Omar Bravo, de 44 años, fue una figura destacada en la Liga MX y en el extranjero. Es el máximo goleador histórico de las Chivas de Guadalajara con 160 goles y formó parte de la selección nacional que ganó la Copa Oro en 2003 y 2009. También jugó para Tigres, Cruz Azul, Atlas y Leones Negros, además de clubes en España y Estados Unidos.

Actualmente, el exdelantero se encuentra recluido en el penal de Puente Grande, mientras continúan las investigaciones sobre las denuncias en su contra.



