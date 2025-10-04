Fernando Gago se defiende: “No considero que el que gana sea el mejor”

Fernando Gago atraviesa días complicados como director técnico de Necaxa. Su equipo cayó 1-0 frente a Pachuca en el arranque de la Fecha 12 del torneo mexicano y continúa hundido en la parte baja de la tabla. Tras el partido, el entrenador argentino protagonizó un fuerte cruce con un periodista durante la conferencia de prensa, en la que incluso salió a responder por su anterior paso por Boca Juniors.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

El intercambio comenzó cuando el cronista señaló que su salida del Xeneize se produjo “en baja”. Gago no dudó en interrumpir y defenderse con números. “¿Cómo en baja? Fue el 70% de los puntos. Perdí un clásico, pero hay una estadística. La pregunta que me acabás de hacer no es cierta, dijiste que en Boca me fui por resultados e hice el 70% de los puntos”.

Aunque es cierto que Boca registró ese porcentaje en 2025 bajo su gestión, el promedio general de su ciclo fue del 63%. Durante su paso por el club, el entrenador no logró instalar al equipo en instancias decisivas: fue eliminado por Vélez en semifinales de Copa Argentina y quedó sexto en la Liga Profesional, torneo al que llegó con la competencia ya iniciada tras la salida de Diego Martínez.

Los golpes más duros fueron la eliminación en la Fase 2 de la Libertadores frente a Alianza Lima por penales y la derrota en el Superclásico previo a los playoffs del Apertura.

"Fernando Gago"

Por este cruce que tuvo con un periodista antes de abandonar la conferencia de prensa pic.twitter.com/Iz4hf3JQq5 — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) October 4, 2025

“No considero que el que gana sea el mejor”

En la conferencia, Gago también reflexionó sobre la lógica de los resultados en el fútbol. “Es muy fácil hablar sobre el resultado. Yo en toda mi carrera jugué 50, 60, 70 torneos y gané 17. Me lesioné cinco veces. ¿Soy un fracasado porque gané eso? ¿No sirve? ‘Ah, se lesiona siempre’, pero no ven que yo volví las cinco veces de la lesión. Si en la vida, nos basamos en resultados, es muy fácil. Podemos tener visiones distintas de lo que es jugar bien o el mejor equipo. No considero que el que gana sea el mejor”.

El cruce con el periodista se intensificó cuando este cuestionó el nivel del Necaxa ante Pachuca. “¿El primer tiempo fue malo? ¿Cómo que no fue bueno? Tuvimos cuatro situaciones abajo del arco…”, retrucó Gago, visiblemente molesto. Finalmente, decidió dar por terminada la rueda de prensa con un escueto “Buenas noches, chicos” antes de retirarse.

#NECvsPAC | Termina el encuentro en el Estadio Victoria. pic.twitter.com/BOWqGgOcah — Club Necaxa (@ClubNecaxa) October 4, 2025

La situación del conjunto de Aguascalientes es crítica: suma apenas dos victorias, tres empates y siete derrotas en 12 partidos, lo que lo deja en la posición 16 de la tabla entre 18 equipos. Sobre su continuidad, el propio Gago aseguró que no tiene dudas: “Soy 100% responsable, pero tengo el respaldo, lo tengo claro, hablo con la directiva. Me hago responsable del resultado. Las cosas pueden salir bien o mal, pero el responsable soy yo”.



Sigue leyendo:

· Fernando Gago empieza a escuchar las golondrinas en el Necaxa por derrota con Pachuca: 0-1

· El Inter Miami de Lionel Messi se interesa en Gilberto Mora

· Nicolás Larcamón analiza los “grandes” de la Liga MX