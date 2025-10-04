Fernando Gago empieza a escuchar las golondrinas en el Necaxa por derrota con Pachuca: 0-1

El futuro del técnico argentino Fernando Gago quedó muy comprometido al perder el Necaxa 0-1 con el Pachuca en el inicio de la fecha 12 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX este viernes, en el tercer tropiezo en forma consecutiva y el quinto en los últimos siete encuentros.

Un resultado a todas luces adverso para el futuro del técnico argentino que sigue siendo considerado en todas las plazas del fútbol de México como el enemigo público número uno y que este viernes fue el pretexto para que de nueva cuenta se escuchara con fuerza el:”Fuera Gago, fuera Gago”, en una clara muestra del pésimo momento que viven los Rayados.

Ahora con un gol del colombiano Luis Quiñones al minuto 33 fue suficiente para que los Tuzos sumaran la victoria que pone paños fríos al momento que vive el Pachuca en donde Jaime Lozano estuvo a punto de ser cesado, pero qué victorias sobre Atlético de San Luis y ahora sobre Necaxa, así como un empate con Puebla, le dieron un respiro y la opción de reorganizar su proyecto después de seis juegos sin ganar.

Si bien es cierto que la victoria del Pachuca tuvo mucho mérito, la realidad es que Necaxa hizo todo lo posible por perder el encuentro con fallas increíbles del colombiano Dimber Cambindo y del argentino Tomás Baladoni, que también tuvo su aporte negativo al no poder cuajar las opciones que fabricaron.

Pero sin duda lo que fue un rejón para el corazón necaxista fue la jugada de Quiñones cuando parecía que el balón se perdería en el área alcanzó a meterle el pie al centro raso de Daniel Aceves que se fue incrustando en forma angustiosa en la meta de Luis Unsaín.

El juego del gato y el ratón

Para la segunda mitad, el duelo se convirtió en un clásico reto entre el gato y el ratón, en donde Necaxa se fue con todo al frente encabezados por el cafetero Cambindo y por el argentino Baladoni, pero el Pachuca supo como controlar esos ataques y fue saliendo del atolladero con algunos contragolpes que tampoco pudieron concretar.

El cuadro de casa incluso mandó cambios como el ingreso de Ricardo “Joya” Monreal y de Pavel Pérez, pero ni así pudieron encontrar la meta enemiga y terminaron aceptando el tercer tropiezo en forma consecutiva y el quinto en los últimos siete juegos.

En descargo de Gago, la realidad es que el planteamiento del encuentro fue el adecuado, pues tuvieron a Pachuca en un puño, pero al final no pudieron ejecutar en forma correcta y de esta forma echaron a perder un partido que pudo haber servido para calmar la crisis, pero al final todo se fue por la borda.

