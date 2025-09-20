Los Tuzos suman el quinto partido sin ganar y en Pachuca piden la cabeza de Jaime Lozano

Los Tuzos del Pachuca en forma increíble cayeron en casa con el débil Querétaro para sumar el quinto partido sin ganar en forma consecutiva con cuatro derrotas y un empate en la Liga MX, con lo cual el futuro del técnico Jaime “Jimmy” Lozano se ve sumamente comprometido en el cuadro hidalguense.

Los goles de la victoria de los Gallos Blancos dirigidos por el mexicano Benjamín Mora fueron obra del uruguayo Santiago Damian Homenchenko en el minuto 10 y después ratificado por el ecuatoriano Jhojan Julio Palacios en el minuto 45, que marcó el rumbo definitivo del encuentro.

¡Gol de Querétaro! ‼️⚽🐔



Tremendo contragolpe de Jhojan Julio para el 0-2😱 #SabadoFutbolero pic.twitter.com/iqIthpT5ov — TUDN USA (@TUDNUSA) September 20, 2025

Una derrota no solo inesperada, sino grotesca, porque los Gallos Blancos solo habían sumado una victoria en el campeonato sobre Atlético San Luis 3-2 en la jornada seis y parecían unas seguras víctimas del cuadro de la Bella Airosa que llegó muy confiado y en el pecado llevaron la penitencia.

Con la derrota con Querétaro, el equipo dirigido por Jaime Lozano acumuló un tropiezo más a los que ya tenía registrados desde su última victoria sobre el Atlas en la fecha cuatro, 3-0. En ese lapso cayeron derrotados con Xolos Tijuana 2-0, América 2-0, Cruz Azul 1-0 y un empate con León 1-1.

Además, por si fuera poco, los Tuzos en este lapso también registraron una derrota en la Leagues Cup 2-1 con LA Galaxy, lo cual demuestra que han perdido totalmente el rumbo con cinco derrotas y un empate en los últimos seis juegos y este sábado en el estadio Hidalgo, los aficionados rebasaron su límite y exigieron la cabeza del técnico Jimmy Lozano.

¡Penal para Gallos! 🐔⚽



Santiago Homenchenko no falla desde los once pasos 🔥 #SabadoFutbolero pic.twitter.com/GyYOAjEmly — TUDN USA (@TUDNUSA) September 20, 2025

Lo grave de la derrota del Pachuca

La derrota de Pachuca trajo muchas complicaciones, pues marcó un corto circuito con sus aficionados, ya que después del gol del ecuatoriano Julio Palacios, la paciencia llegó a un límite para empezar a exigir la salida del técnico Jaime Lozano, gritando fuera, fuera, fuera, en una clara señal donde pidieron la cabeza del estratega mexicano en donde también se incluye la pobre actuación en el pasado Mundial de Clubes.

Los cuestionamientos desde la tribuna fueron evidentes, pues los aficionados recriminaron a la directiva haber dejado ir al uruguayo Guillermo Almada y recurrir a un entrenador que no tiene argumentos sólidos en los últimos años y que viene de fracasos evidentes como el de la selección de México.

El Jimmy Lozano logró algo impensado con Pachuca: que se escuche el Estadio Hidalgo. pic.twitter.com/TjM4QnjIb5 — TheRealDaca (@Oscar_DaCa) September 21, 2025

Bajo ese panorama, la derrota con Querétaro fue un balde de agua fría, pues los Tuzos no tuvieron propuesta futbolística, sino que parecieron un equipo sin alma, sobre todo en los primeros 45 minutos cuando Gallos Blancos construyó el 2-0 y no permitió que en el segundo tiempo hubiera una respuesta del equipo local.

Así que durante la parte complementaria los seguidores del equipo Pachuca se cansaron hasta el agotamiento de exigir la salida del técnico con gritos como los siguientes: “Que se vaya Jimmy, que se vaya Jimmy” y muchos más que debieron llegar en el panorama de los directivos de los Tuzos.

Seguir leyendo: