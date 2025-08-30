Oussama Idrissi respalda a Jaime Lozano

En la actualidad, la Liga MX carece de una amplia presencia de entrenadores mexicanos. Entre los equipos del Apertura 2025, solo tres son comandados por estrategas aztecas. En medio de este panorama, Oussama Idrissi considera que el Pachuca tiene a uno de los mejores entrenadores mexicanos: Jaime Lozano.

En la actualidad solo tres procesos de la Liga MX son comandados por mexicanos: Efraín Juárez con los Pumas de la UNAM, Benjamín Mora con los Gallos Blancos de Querétaro y Jaime Lozano con los Tuzos del Pachuca.

El proceso de “Jimmy” no comenzó con el pie derecho. El exseleccionador de México inició perdiendo sus tres primeros partidos en el Mundial de Clubes 2025. Pero luego de eso, Jaime Lozano ha enderezado el rumbo de los Tuzos al conseguir seis victorias de los últimos nueve partidos.

“Llevo tres meses trabajando con él, creo que es uno de los mejores entrenadores de México, sin que haya trabajado con más entrenadores mexicanos, pero con la experiencia que tengo trabajando con grandes técnicos en Europa, es algo que también veo en nuestro entrenador“, explicó Idrissi enuna entrevista con TUDN.

Los Tuzos del Pachuca ocupan el quinto puesto de la clasificación general con cuatro victorias, un empate y solo una derrota. El conjunto de Jaime Lozano está a cinco puntos del primer lugar, pero con un partido menos en su registro.

La selección mexicana

Oussama Idrissi considera que en la selección mexicana no fueron pacientes con Jaime Lozano. El delantero marroquí considera que “Jimmy” hizo una buena Copa América al nivel de estilo de juego y funcionamiento dentro del campo, pero los resultados no lo acompañaron.

“Creo que (Lozano) lo hizo muy bien con México, el fútbol no es siempre justo. México jugó bien en la Copa América, pero, a veces, esa superioridad no te da el resultado, es un proceso que tarda“, agregó.

Jaime Lozano quedó fuera de su cargo como seleccionador nacional después de haber quedado eliminado en la fase de grupos de la Copa América. México venció a Jamaica, perdió con Venezuela y no pasó del empate contra Ecuador.

