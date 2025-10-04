Memo Ochoa da señales de vida en Chipre en la goleada 4-1 del AEL Limassol al Anorthosis

Después de cinco meses de incertidumbres, de rumores y de un polémico fichaje en el fútbol de Chipre con el AEL Limassol, el portero mexicano cinco veces mundialista Guillermo Ochoa dijo señales de vida con una asistencia en la goleada de su escuadra 4-1 sobre el Anorthosis.

Sin duda un respiro con una noticia buena para el arquero mexicano que sigue firme en su idea de ser parte del equipo mundialista de México en la justa universal de FIFA en junio próximo para establecer un récord con seis mundiales en su brillante trayectoria.

ESPECTACULAR ASISTENCIA DE GUILLERMO OCHOA EN CHIPRE 🦅 pic.twitter.com/sfY3PpoXQH — Club América Out Of Context (@OutOfContextAme) October 4, 2025

Es cierto que Memo tuvo una actuación sobresaliente y en el gol de sus adversarios, no pudo evitar el daño en un remate de cabeza que ni con su gran lance pudo evitar la caída de su meta, pero en general tuvo una buena actuación.

Mucha gente podrá decir o cuestionar porque Memo Ochoa aceptó jugar en una liga sin mucha trascendencia, pero al final de cuentas lo que le importaba al arquero mexicano era tener actividad y este sábado 4 de octubre empezó a dar muestras de que seguirá luchando hasta el final por conseguir su meta.

El partido

Sin duda Memo Ochoa puede dormir tranquilo este día después de un trabajo cumplido en la sexta fecha de la Liga chipriota y donde el AEL Limassol demostró mucha superioridad sobre el Anorthosis con una goleada 4-1 en donde el portero mexicano colaboró con una asistencia.

¡DESAFORTUNADA SITUACIÓN! ❌🧤🇲🇽



A pesar de los grandes reflejos, Memo Ochoa no logra evitar el gol del empate ante el Anorthosis y terminan anotándole el empate con un gran remate de cabeza pic.twitter.com/50tX2etGXp — Claro Sports (@ClaroSports) October 4, 2025

Por lo pronto, Christoforos Frantzis abrió el marcador para el Limassol desde el minuto 6 de juego, pero su contrincante empató al 19 con gol de Stefan Vukić, demostrando que el horno no estaba para bollos y que dejarían hasta la piel por un buen resultado.

Lo cerrado de las acciones hizo que hasta la segunda mitad se moviera el marcador cuando Sérgio Conceição puso el 2-1 en favor del Limassol para ir tomando fuerza y destino final en el marcador, pues a los 77 minutos Andreas Makris amplió la ventaja 3-1, cerrando la goleada Morgan Ferrier 4-1 con una anotación en el tiempo agregado.

La asistencia de Ochoa ayudó a una victoria de nueva cuenta para un equipo donde milita el portero mexicano en algo que no pasaba desde el pasado mes de mayor cuando su equipo AVS venció 1-0 al Estrella Amadora en la Liga de Portugal.

Ahora Ochoa deberá esperar hasta después de la fecha FIFA para retomar la actividad en donde enfrentará el Limasol en contra el Aris, equipo que cuenta con el ex Liga MX y antiguo jugador de Pumas, Robert Ergas, partido programado para el domingo 19 de octubre.

¡DE ÁREA A ÁREA! 🤩⚽🧤



Guillermo Ochoa había mandado un pase perfecto y, de no ser por el mal despeje de la defensa visitante, el arquero mexicano ya tendría su primera asistencia en la liga de Chipre pic.twitter.com/FLQxEw1xFi — Claro Sports (@ClaroSports) October 4, 2025

Por lo pronto, México enfrentará en la fecha FIFA de octubre a Colombia el sábado 11 en el estadio AT&T de Arlington,Texas y el 14 de octubre en el estadio Akron de Guadalajara contra Ecuador, duelos donde no fue contemplado Memo Ochoa por el técnico Javier Aguirre, quien optó por convocar a Luis Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo.

Seguir leyendo:

– Guillermo Ochoa debe empezar de cero: AEL Limassol tiene nuevo entrenador

-La prensa de Chipre le atiza con todo a Memo Ochoa por su deficiente debut

– Amarga bienvenida: Guillermo Ochoa recibió 5 goles en su regreso a Europa





