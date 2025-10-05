Omar Bravo, ex figura de Chivas, fue aprehendido por presunto abuso sexual infantil

Omar Bravo, exgoleador de las Chivas, se encuentra metido en serios problemas judiciales al ser aprehendido por las autoridades para que responda a los presuntos cargos por abuso sexual contra una menor, información que fue dada a conocer por la Fiscalía de Jalisco a través de un comunicado de prensa.

De acuerdo a la información proporcionada, se establece que Omar ‘N’, exjugador de las Chivas en la primera década del nuevo mileno, se establece que el presunto agresor fue detenido en la localidad de Zapopan, Jalisco y de ahí trasladado al penal de Puente Grande en el mismo estado.

“Por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado, elementos de la policía de investigación adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia, logró capturar a un hombre”, resaltaron las autoridades.

Y añadieron que: “El detenido está identificado como Omar “N”, y fue capturado mediante un operativo implementado en el centro del municipio de Zapopan y fue detenido por una denuncia en su contra ante la Fiscalía de Jalisco, que integró la carpeta de investigación para obtener la orden de aprehensión.

“Luego de la denuncia presentada, esta Representación Social integró una consistente carpeta de investigación con la que se pudo obtener una orden de aprehensión en contra del señalado, a través del Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, del Primer Distrito Judicial”, también se pudo leer en dicho documento.

Enfrentará su proceso en el Penal de Puente Grande, Jalisco

Debido a la gravedad de las acusaciones, Omar “N” será puesto a disposición de un juez en el penal de Puente Grande, ubicado también en el estado de Jalisco, en el poniente de México, para que determine la situación jurídica del exfutbolista que vio la primera luz en Los Mochis, Sinaloa,

“En las próximas horas Omar “N” será puesto a disposición del Juzgado que le decretó el mandato judicial y de las investigaciones se desprende que el señalado habría abusado de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses, se presume que anteriormente habría cometido acciones similares”, aseguraron las autoridades.

Registrado en el sistema nacional de detenciones

Por la gravedad de los hechos, Omar “N” ya fue registrado en el sistema nacional de detenciones para que a partir de ahí sus abogados presenten las pruebas que puedan refutar las acusaciones de las autoridades.

“La Fiscalía del Estado reitera que continuará con las investigaciones necesarias para esclarecer estos hechos, con un firme compromiso de procurar la justicia para las infancias y adolescencias de Jalisco”, finalizó dicho comunicado de prensa.

La trayectoria de Omar Bravo

Omar Bravo Tordecillas fue jugador del Guadalajara desde el 2001 al 2008 en su primera etapa y luego regreso a jugar del 2015 al 2016, convirtiéndose en el máximo goleador de las Chivas. El delantero también vistió las playeras del Atlas, Tigres, Cruz Azul en la Liga MX y del Depotivo La Coruña en España, así como con los Leones Negros de la UdeG en la Liga de Ascenso MX.

Mientras que con la selección de México fue mundialista en Alemania 2006 bajo las órdenes de Ricardo Antonio LaVolpe, anotando un gol a Irán en el debut del Tricolor en la justa mundialista y falló un penalti en la derrota con Portugal 2-1.

