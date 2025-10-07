La Opinión Hoy: Revelan supuestas pruebas que enviaron a Omar Bravo a la cárcel de Puente Grande

Omar Bravo Tordecillas, exjugador de las Chivas de Guadalajara de la Liga Mexicana de Fútbol, fue imputado tras ser puesto a disposición de un juzgado por parte de la Fiscalía de Jalisco acusado de abuso sexual infantil agravado. Aunque la audiencia fue privada, trascendió que la menor denunció que desde los 11 años de edad, esto es desde el 2019 empezó a ser víctima de los ataques sexuales del también ex seleccionado nacional mexicano.

Específicamente con tocamientos y propuestas sexuales, además de amenazas, sin embargo, no se ha revelado, cuál es el parentesco de la víctima con el máximo goleador histórico de las Chivas. Al parecer existe una grabación que hizo la menor y que comprobaría sus dichosos, respecto a los abusos por parte del exfutbolista, estos de la Fiscalía de Jalisco, lo que habría sido suficiente para enviar a Omar Bravo al reclusorio de Puente Grande.

De acuerdo con una fuente citada por el diario mural de Guadalajara, la menor que fue víctima de Bravo ya lo había acusado en el pasado, pero no le creyeron por eso mismo es que decidió grabar las agresiones del exjugador para demostrar que estaba abusando de ella. Es decir, 144 horas, por lo cual será hasta el 10 de octubre cuando se realiza la audiencia donde se decidirán, si es vinculado o no a proceso

Bravo fue arrestado durante un operativo en el municipio de Zapopan y se espera que comparezca pronto ante un tribunal.

Omar Bravo saltó a la fama jugando como delantero para las chivas del Guadalajara, dónde se convirtió en el máximo goleador histórico de este Club. También jugó con la selección nacional de México en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y en la Copa del Mundo de Alemania 2006.

