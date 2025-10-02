La Opinión Hoy: Activistas con ayuda humanitaria, interceptados cerca de Gaza

La Flotilla Global Sumud, que lleva ayuda humanitaria integrada por unas 50 embarcaciones y 500 activistas, fue interceptada la noche del miércoles por buques de guerra israelíes a unas 70 millas náuticas de Gaza.

Las embarcaciones Sirius, Alma y Adara fueron abordadas cuando transportaban ayuda simbólica para los palestinos. El grupo incluye a Greta Thornberg, Mandla Mandela, nieto de Nelson Mandela y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, además de legisladores europeos y otros activistas internacionales.



Videos difundidos por los participantes muestran a buques militares israelíes utilizando cañones de agua y exigiendo que los barcos apagaran sus motores. El Ministerio de Exteriores de Israel publicó en redes sociales un vídeo donde se ve a Thornberg con un impermeable y una botella de agua acompañada por soldados israelíes.

“Greta y sus amigos están sanos y salvos”, afirmó la cancillería israelí, que calificó como una flotilla de Hamás. La flotilla que inició su viaje desde el puerto de Barcelona hace un mes debía llegar a las costas de Gaza.

El jueves por la mañana Israel mantiene un bloqueo terrestre, aéreo y marítimo sobre Gaza desde 2006, intensificado tras la victoria electoral de Hamás.

Actualmente, controla también el paso de Rafah en la frontera con Egipto. En junio pasado, Israel ya había interceptado la embarcación Madleen deportando a 12 activistas, ya que según la legislación israelí, los pasajeros pueden ser expulsados en un plazo máximo de 72 horas, salvo que acepten una deportación voluntaria anticipada.

Farándula

Momento de los espectáculos con Clary Castro, uno de ellos es sobre Christian Nodal, pues ha dado otra entrevista, pero al parecer un poco más amable porque habla de su proceso en salud mental y lo que ha vivido en los últimos años.

“Las recientes declaraciones de Cristian Nodal creo que podrían ayudar a que la gente entendiera literalmente en lo se ha convertido la vida del cantante; y es que la cantidad de críticas que recibe lo o que ha recibido en el transcurso de los últimos años lo ha llevado a buscar terapia y esta es la forma con la que trata de sobrellevar esta situación. Según sus declaraciones, dice que esto le ha ayudado muchísimo, le ha servido a canalizar y a entender muchas cosas de la vida”, dijo Clary Castro

