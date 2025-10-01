La Opinión Hoy: Por caso Epstein, Marjorie Taylor Greene teme que alguien intente asesinarla

La Republicana Marjorie Taylor Greene compartió un mensaje en redes sociales a través del cual asegura temer que alguien le quite la vida y que después todo apunte a un presunto suicidio.

</p>

En una nueva e inesperada publicación en X, la conservadora de 51 años sorprendió al advertir que su vida podría estar en peligro debido a que públicamente exigió la apertura de archivos relacionados con Jeffrey Epstein, el millonario acusado de encabezar una red de explotación sexual de jovencitas y que apareció muerto en una celda del Centro Correccional de Nueva York en agosto del 2019 por un presunto suicidio.

“No tengo pensamientos suicidas y soy una de las personas más felices y sanas que conocerán. Dicho esto, si algo me sucede, les pido a todos que averigüen qué gobierno extranjero o persona poderosa tomaría medidas atroces para impedir que se divulgue la información, no solo por este tema, sino por la verdad que he estado diciendo. La gente entiende lo que digo”, indicó la republicana.

Desde hace tiempo, la representante por Georgia ha emitido varias desafortunadas declaraciones que le han hecho objeto de críticas, incluso al interior de su mismo partido. En junio, después de aprobar el denominado hermoso proyecto de ley fiscal y presupuestal del presidente Donald Trump, Taylor Greene reconoció que ni siquiera lo había leído.

En su momento, también comparó el presidente Trump con Jesucristo e incluso llegó a mencionar estar convencida de que los terremotos y eclipses son señales de Dios para que Estados Unidos se arrepienta de lo que está haciendo.

Es la lucha contra el cambio climático

Yana García, secretaria de la Agencia de Protección Ambiental de California, conversó con nosotros en La Opinión Hoy.

“La secretaria de Protección Ambiental para el estado de California, estamos aquí en New York Climate Week, que es una un lugar donde se reúnen miembros del sector público, sector privado, miembros de organizaciones académicos, etcétera, para colaborar en todo lo que es la lucha contra el cambio climático. Ya sabemos que ninguno de nosotros sabe lo que son los impactos del cambio climático. Desde las sequías a los incendios, el calor extremo, todos estamos experimentando los impactos del cambio climático cada día como un estado que también es la cuarta economía del mundo“, explicó Yana.

La funcionaria explicó que “para California es increíblemente importante, en particular en este momento donde no tan solo estamos experimentando los impactos del cambio climático, pero también estamos experimentando un desafío muy grande con el gobierno a nivel federal en este país que ya no quiere trabajar contra el cambio climático, que tenemos un momento donde tenemos que colaborar hasta más con gobiernos subnacionales y nacionales, con el sector privado de nuevo y con muchas otras organizaciones para seguir esta lucha en adelante”.

Seguir leyendo: