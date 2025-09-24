La Opinión Hoy: Trump criticó ante la ONU a países que reconocen a Estado de Palestina

El presidente Donald Trump dio ayer un discurso incendiario ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que inició con una broma sobre el teleprompter, el cual enfrentaba fallas, por lo que tuvo que leer su discurso, donde afirmó que desde su gobierno Estados Unidos es respetado otra vez, después a los pocos minutos de iniciado su discurso, Trump volvió a hacer la broma sobre el teleprompter debido a que funcionó nuevamente, pero el mandatario también habló sobre el fallo de unas escaleras eléctricas.

</p>

“Estas son las dos cosas que recibí de las Naciones Unidas, una escalera mecánica defectuosa y un teleprompter que no funciona, muchas gracias, por cierto, ahora funciona, acaba de encenderse. Gracias”, dijo desatando risas. Su mensaje inició señalando que sus políticas están retornando la grandeza a los Estados Unidos, la cual fue impactada por anarquía y radicalismo durante el gobierno del demócrata Joe Biden, a quien no mencionó en un principio, salvo su periodo de 4 años como presidente.

Más adelante se refirió al demócrata como Sleepy Joe. Trump navegó en su discurso sobre varios temas: cambio climático, los cárteles de la droga, Venezuela, acuerdos comerciales, la seguridad en Estados Unidos y sus políticas en ciudades como Washington D. C. Cabe mencionar que, a pesar de sus afirmaciones ante la ONU, la inflación en Estados Unidos no ha bajado desde enero, y de hecho el reciente reporte oficial indica que se establece en 2.9% la más alta desde que inició la actual administración.

Además, el presidente de Estados Unidos volvió a sus retóricas sobre la invasión masiva que enfrenta el país y aseguró que se detuvo el cruce de inmigrantes en la frontera sur. El mandatario insistió que los inmigrantes que intenten ingresar al país serán deportados y no necesariamente a sus países de origen. Incluso agradeció particularmente El Salvador por recibir a personas deportadas principalmente de Venezuela, acusadas de formar parte de la pandilla Tren de Aragua, ahora considerada un grupo terrorista.

El presidente acusó a las Naciones Unidas de promover de algún modo la inmigración irregular al calificar la ayuda humanitaria como una forma de solventar el camino de las personas que dejan sus países por motivos de inseguridad, problemas económicos severos o desastres naturales. Trump aseguró que los inmigrantes ya no intentan ingresar a Estados Unidos porque no hay acceso.

El derrape del padre de Lamine Yamal tras la gala del Balón de Oro 2025

Les comentamos que el padre del Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, aseguró que el hecho de que su hijo no hubiera ganado el Balón de Oro que se le otorga al mejor futbolista del mundo, esto según la revista France Football, es el mayor daño moral que se le puede hacer a un ser humano. Lamine Yamal, jugador del Barcelona, quedó en segundo lugar en la votación del Balón de Oro por detrás del delantero del Paris Saint-Germai Osmane Dembéé.

“Creo que este es el mayor, no voy a decir robo, sino daño moral a un ser humano, porque yo creo que la Yamal Lamine, es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia, con muchísima diferencia, no porque sea mi hijo, sino porque es el mejor jugador del mundo. Yo creo que no, no hay rivales”, dijo Mounir Nasraoui.

Dembélé, ganador del Balón de Oro de 28 años, marcó 35 goles en 53 partidos en todas las competencias con el Paris Saint-Germain. Ganador del triplete, además de su primer trofeo de la UEFA Champions League. Además, ganó la League Cup y la Copa de Francia. Por su parte, Yamal de 18 años, marcó 18 goles en 55 partidos en todas las competiciones en la que el Barça ganó la Liga, la Supercopa de España y la Copa del Rey. Todo esto en el torneo doméstico, pero cayó en semifinales de la Champions League ante el Internacional de Milán.

Seguir leyendo: