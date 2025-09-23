La Opinión Hoy: Francia, Reino Unido y Canadá, reconocen al Estado Palestino para lograr la paz en Gaza

La semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas arrancó con un desafío de aliados y socios clave para Estados Unidos a reconocer el Estado palestino en busca de una solución pacífica a la guerra que ha dejado más de 60,000 muertos en Gaza, de los cuales 20,000 son niños. Aunque el secretario de Estado, Marco Rubio, ha tenido diversas reuniones con líderes que asisten a la asamblea, no ha logrado evitar la participación de varias naciones en la Conferencia Internacional de Alto Nivel para la solución pacífica de la cuestión de Palestina y la aplicación de la solución de dos estados. Esto impulsado por Francia y Arabia Saudita.

</p>

El presidente francés, Emmanuel Macron, desató aplausos de los asistentes a la conferencia cuando confirmó que su país reconocía a Palestina como un estado. En su participación, el secretario general de la ONU, António Guterres, destacó que el diálogo entre Israel y Palestina no ha fructificado mientras se viola el derecho internacional y la situación en Gaza se ha vuelto completamente intolerable.

Australia, el Reino Unido y Canadá confirmaron también el reconocimiento de Palestina como estado. Una decisión que es simbólica, pero que le permitirá mejorar negociaciones diplomáticas e incluso firmar algunos tratados. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también anunció que el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien acude en su representación, tiene como misión rechazar el genocidio en Gaza y reconocer al estado de Palestina.

Aunque decenas de países ya habían reconocido a Palestina como estado, ahora ya suman 153 de los 193 miembros de la ONU, pero destaca el respaldo de estos aliados clave de los Estados Unidos.

Dale Play

Para los amantes de la música, Liseth Pérez, editora de entretenimiento y estilo de vida del diario de Nueva York y de La Opinión, nos comentó sobre los mejores lanzamientos y novedades en Dale Play.

“Esta semana vengo cargada de música femenina, muchas artistas hispanas y no hispanas grabaron temas o discos muy importantes y quiero destacarlos esta vez y quiero arrancar con una que es una artista que canta en inglés, pero que tiene raíces latinas, raíces dominicanas para ser específicas y me refiero a Cardi B, quien acaba de entregarnos su primer álbum desde el 2018 cuando entregó aquel famoso disco Invasion of Privacy o Invasión de la privacidad. Y bueno, esta vez viene con un álbum que se llama Am I the Drama, una pregunta en inglés que significa algo así como soy yo el drama y que hace referencia un poco a lo que es su vida pública, ya que como sabemos ella siempre está en lo comentarios, algunos para bien, otro no tan para bien, como el juicio que tuvo hace poco del que salió vencedora por supuestamente agredir a una vigilante”, dijo Pérez.

