La Opinión Hoy: El presunto asesino de Charlie Kirk pensó en suicidarse al ver el resultado de sus acciones

Tyler Robinson, quien es señalado por las autoridades como el presunto sicario del activista conservador Charlie Kirk, llegó a contemplar la idea de quitarse la vida, esto ante el temor de hacerle frente a sus acciones. Hace una semana, mientras participaba en un evento efectuado en la Universidad del Valle de Utah, Kirk, de 31 años, recibió un disparo que le causó la muerte en cuestión de minutos.

</p>

A partir de ese momento, la policía local y agentes del Buró Federal de Investigaciones iniciaron la búsqueda para dar con el paradero del sujeto que detonó el rifle de largo alcance, con el cual se asesinó al activista, a fin de obtener información que llevara su detención. El FBI ofreció una recompensa de $100,000 a quien proporcionara datos fidedignos y para ello difundió la imagen del presunto asesino.

Al sentirse acorralado, Robinson contempló la idea de quitarse la vida, pero la intervención de sus padres no solo impidió que lo hiciera, sino que además lo convenció de entregarse a la policía. El fiscal Gray pedirá la pena de muerte para Tyler Robinson, sobre quien pesan siete cargos estatales, entre ellos asesinato con agravantes.

Por el momento, el detenido es vigilado constantemente para evitar que atente contra su propia vida, como llegó a manifestarle a su familia antes de entregarse. El hombre de 22 años continúa sin reconocer ser el asesino de Kirk y a finales de mes se le asignará un defensor de oficio.

Enrique Hernández Claro, porque parecería ser que ya tenemos todo el conocimiento, todo lo sabemos todo acerca de los eléctricos, pero creo que todavía hay muchas dudas para mucha gente. Mucha gente piensa que los vehículos eléctricos pueden ser demasiado caros o de un uso muy complicado. Cuál es la información clave que necesita la gente para entender por qué un vehículo eléctrico es una opción accesible y práctica.

Seguir leyendo: