La Opinión Hoy: Trump anuncia otro golpe al narcotráfico venezolano en aguas internacionales

El presidente Donald Trump confirmó este lunes el hundimiento de un barco venezolano vinculado al narcotráfico, esto durante una operación militar que dejó un saldo de tres muertos, la segunda de este tipo en dos semanas y que incrementa la tensión diplomática entre ambos países.

</p>

Con un mensaje en su red social, Truth Social, el mandatario estadounidense confirmó que, siguiendo sus órdenes, las fuerzas militares de Estados Unidos ejecutaron un segundo ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas identificados con seguridad y extraordinariamente violentos en el área de responsabilidad del Comando Sur.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump promovió que el Congreso declarara los cárteles como grupos terroristas debido a que son considerados como una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de los Estados Unidos. Por lo que reiteró que su gobierno casará a quienes transportan drogas que matan estadounidenses y también aclaró que lo han hecho durante décadas, pero ya no lo harán.

En el ataque original del ejército estadounidense a este tipo de embarcaciones, el pasado 2 de septiembre, lo poco que se sabe de aquella operación en la que murieron 11 personas, ha generado un fuerte debate en todo el país por su legalidad. Senadores de ambos partidos han exigido explicaciones oficiales, mientras defensores de los derechos humanos denuncian que esta administración está normalizando las ejecuciones extrajudiciales.

Tras conocer el ataque, Nicolás Maduro aseguró que este tipo de ofensivas son parte de una excusa para invadir su país y así derrotar al movimiento bolivariano que gobierna Venezuela desde 1999. Mientras que el gobierno estadounidense mantiene firme su acusación al señalarlo como el líder del narcotráfico en Venezuela. De hecho, el régimen de Maduro asegura que la embarcación hundida violentamente hace dos semanas no iba tripulada por ningún tipo de criminales, ni llevaba un cargamento con narcóticos.

Dale Play

Conoceremos las novedades del momento con Liseth Pérez, editora de entretenimiento y estilo de vida del diario de Nueva York y de La Opinión, que nos acompañó con su sección Dale Play.

“Buena noticia a todos los amantes de la música de Bad Bunny, porque resulta que ayer lunes anunciaron que él nos va a dar un extra, una ñapa, digamos, de su residencia tan famosísima y tan renombrada y tan hablada y tan comentada en los en las últimas semanas que sabemos se llama No me quiero ir de acá allá en Puerto Rico. Resulta que la residencia concluía este pasado domingo después de haber dado 30 shows y él había hecho como una especie de hito, una idea de que traía una sorpresa”, Liseth Pérez .

“Pues ayer anunció junto a Amazon Music que va a ser un show especial allá en la isla que se va a llamar No me quiero ir de aquí una más y va a tomar va a tener lugar el sábado, el próximo sábado 20 de septiembre, la noticia mala es que va a ser solo para residentes de Puerto Rico, pero la noticia buena para quienes nos escuchan es que lo van a poder ver y escuchar a través de Amazon Music, a través de Twitch de Amazon Music y también por Prime Video para quienes tienen este servicio. Así que, como dije antes, una noticia muy buena para todos los amantes de la música de Bad Bunny”, agregó.

