La Opinión Hoy: Donald Trump aseguró que no libra una guerra con Chicago

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que su gobierno va a limpiar a sus ciudades y negó que vaya a haber una guerra con Chicago tras amenazar en la víspera a la ciudad en una publicación en su plataforma Truth Social.

“No vamos a ir a la guerra, vamos a limpiar nuestras ciudades”, aseveró el mandatario en declaraciones a la prensa antes de dejar la Casa Blanca y dirigirse a Nueva York, donde asistió a la final del abierto de tenis de los Estados Unidos.

El pasado sábado 6 de septiembre, el líder republicano publicó en Truth Social una imagen que hacía referencia a la película ‘Apocalypse Now’, en la que él aparece retratado sobre un fondo con los rascacielos de Chicago, varios helicópteros y llamaradas de fuego, “me encanta el olor a deportaciones en la mañana. Chicago va a descubrir por qué se llama Departamento de Guerra”, escribió Trump en la publicación al hacer referencia al reciente cambio de nombre del Departamento de Defensa.

Por su parte, el zar de la Frontera de Estados Unidos, Tom Homan, aseguró en una entrevista en el programa ‘State of the Union’, de la cadena CNN que la publicación de Trump fue sacada de contexto. Según el presidente, se refería que su gobierno va a entrar en guerra con los cárteles criminales, los inmigrantes ilegales y las amenazas a la seguridad pública.

El zar anticipó que el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago podría producirse esta misma semana, aunque no dio más detalles, puesto que se trata de información sensible para las fuerzas del orden.

El pasado 11 de agosto, Trump tomó el control de la seguridad de Washington por 30 días, inicialmente amparándose en una ley que permite intervenir la autoridad de la ciudad, justificado en que existe una emergencia por la alta criminalidad, pese a que las cifras de homicidios de la policía local son las más bajas de las últimas tres décadas.

El pasado jueves, la Guardia Nacional de Washington D. C. extendió su servicio para permanecer en la capital estadounidense de manera activa hasta el 30 de noviembre, en medio de una nueva demanda de la ciudadanía contra la administración Trump por el despliegue militar que se inició en agosto.

El mandatario republicano planea extender la militarización a otras ciudades gobernadas por demócratas como Chicago, Nueva Orleans o Baltimore al ignorar el rechazo de alcaldes y gobernadores de estas localidades.

