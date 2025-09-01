La Opinión Hoy: Trump advierte que desaparecer los aranceles implicaría un desastre total para el país

Ante las críticas que ha recibido la implementación de aranceles a los países con los cuales Estados Unidos comercia, el presidente Donald Trump advierte que desaparecerlos implicaría destruir al país.

</p>

El viernes 29 de agosto por la tarde, la Corte de Apelaciones de Comercio Internacional del Circuito Federal de Estados Unidos dictaminó que la ley que Donald Trump invocó al imponer sus aranceles más expansivos, incluidos los aranceles recíprocos, no le otorga la facultad de imponer dichos gravámenes y está fuera del marco legal.

Bajo este enfoque, el tribunal determinó que los aranceles no estaban autorizados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y pidió revocarlos a partir del 14 de octubre.

En respuesta, el jefe de la nación publicó un mensaje en la plataforma Truth Social, donde señala que revocar el gravamen a las importaciones, como lo exige la Corte de Apelaciones, sería desastroso.

“Si se permite que esta decisión se mantenga, destruiría literalmente Estados Unidos de América, nos debilitaría financieramente y tenemos que ser fuertes. Estados Unidos ya no tolerará enormes déficits comerciales ni aranceles y barreras comerciales no arancelarias injustas impuestas por otros países, amigos o enemigos que perjudican a nuestros fabricantes, agricultores y a todo lo demás”, indicó.

Asimismo, el presidente anticipó que apelará el fallo ante la Corte Suprema y pidió a la ciudadanía apoyarlo, pues con ello se fortalecerá a las empresas locales. Todos debemos recordar que los aranceles son la mejor herramienta para ayudar a nuestros trabajadores y apoyar a las empresas que producen excelentes productos hechos en Estados Unidos.

Durante muchos años, nuestros políticos insensibles e imprudentes permitieron que los aranceles se usaran en nuestra contra. Ahora, con la ayuda de la Corte Suprema de los Estados Unidos, los utilizaremos en beneficio de nuestra nación y haremos que Estados Unidos vuelva a ser rico, fuerte y poderoso, enfatizó.

Ronda Política

En la Ronda Política de La Opinión Hoy, Araceli Martínez nos habló sobre nuevos destapados, ya que hay más posibles candidatos para gobernadores en California

“Una noticia que ha causado ruido es de que el senador federal, el senador de California, Alex Fadilla, podría competir para gobernador de California. Y él esto algunos ya lo habíamos pensado, pero como está muy ocupado en el Senado con todo esto de Trump, con todos haciendo propuestas, condenando los operativos y todas las políticas, no solo en materia de migración que ha emprendido el presidente Trump, como lo hemos visto tan absorto en eso, no pensábamos que tal vez él se iba a mantener allí en Washington”, dijo Martínez.

Agregó que “en los últimos días han comenzado a surgir versiones de que sí, que es muy probable que busque ser eh gobernador de California en el 2027. Y entonces pues le han preguntado en algunas entrevistas y él pues ha como muchos políticos cuando les hacen preguntas que les no quieren responder en ese momento, pues ha evitado, evadidos, le ha sacado la vuelta a la pregunta, pero cada día cobra mayor relevancia el hecho de que el senador Padilla pudiera venir a pudiera decidirse, animarse a hacer a unirse a la lista de aspirantes demócratas a gobernar California, sobre todo ahora que Kamala Harris, la ex vicepresidenta, pues anunció hace unas semanas que ella no va”.

Seguir leyendo: