La Opinión Hoy: Gobierno de Trump planea reducir la duración de los visados “F”, “I” y “J”

La administración de Donald Trump dio a conocer nuevos planes para endurecer la duración de las visas para estudiantes, visitantes de intercambio cultural y miembros de los medios de comunicación, esto según una propuesta del Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, presentada este miércoles en el Registro Federal.

</p>

Esta nueva medida crearía nuevos obstáculos para los estudiantes internacionales, trabajadores de intercambio y periodistas extranjeros que tendrían que solicitar extender su estadía en los Estados Unidos en lugar de mantener un estatus legal más flexible como hasta ahora.

El documento también dado a conocer por la agencia F recoge que, aunque con excepciones se establece un máximo de 4 años para personas con visa F, esto es de estudiantes, visa J, visitantes de intercambio cultural, salvo que su programa dure menos y también uno de 240 días para periodistas con visa tipo I.

Una vez superado este límite, los que se acojan a los permisos F y J tendrán que solicitar una extensión, permitiendo a la administración llevar a cabo un control interno más exhaustivo.

Los estudiantes de posgrado no podrían cambiar de estudios cuando estén acogidos a este visado y tendrá solo 30 días para salir de Estados Unidos cuando acaben su formación, cuando hasta ahora son 60.

Los estudiantes de programas para aprender inglés no podrán estar más de 24 meses en el país con este tipo de visado.

Según datos del gobierno estadounidense, en 2024 había alrededor de 1.6 millones de estudiantes internacionales con visas F en territorio estadounidense.

Farándula

Es momento de los espectáculos con Clary Castro. Clary, al parecer ya hay boda cercana y bueno, Taylor Swift está festejando a lo grande.

“Se nos casa, mi muchachita linda, después de dos años de relación con Travis Kelce, se han comprometido a ver, la noticia de Taylor fue del día de ayer en las redes sociales con una serie de fotografías”, dijo Castro.

Agregó “Literalmente el hecho de que ella se case y que hayan elegido esta serie de fotografías, pues habla mucho de la personalidad de Taylor, no porque si te fijas en la publicación de Instagram están en un como que fuera un bosque encantado, superhermoso, lleno de rosas y de mucha vegetación verde. El vestido de Taylor, si no me equivoco, es de la marca de Ralph Lauren, también tiene un reloj de Cartier con diamantes y luego el anillo es de oro amarillo y el diamante, según tengo entendido, es este el anillo como tal, el diseño como tal es de una esta diseñadora emergente en este tema de las joyas. Y el diamante, el corte no es perfecto porque emula el tipo de corte que se hacía hace muchos años en los diamantes antes de la revolución industrial”.

Seguir leyendo: