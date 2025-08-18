La Opinión Hoy: Zelenski viajará a Washington acompañado de líderes europeos para reunirse con Trump

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otros líderes europeos viajaron a Washington junto al presidente ucraniano Volodímir Zelenski, quien hoy lunes 18 de agosto se reunirá con el presidente estadounidense Donald Trump, según confirmó este domingo la propia responsable europea.

El canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, el presidente finlandés Alexander Stop, también confirmaron su asistencia a la reunión en la Casa Blanca.

Zelenski dijo el pasado sábado que Trump lo había invitado tras reunirse el viernes en Alaska con Vladímir Putin. El gobierno alemán dijo a través de un comunicado que el viaje servirá para intercambiar información con el presidente de Estados Unidos y destacó la importancia de dialogar sobre garantías de seguridad, asuntos territoriales y el apoyo continuo a Ucrania en su lucha por repeler la agresión de Rusia, esto también incluye la mantención de la presión de las sanciones.

El Palacio del Elíseo, en tanto, confirmó que Macron formará parte de dicha comitiva. El presidente de la república viajará mañana a Washington junto con el presidente Zelenski y varios líderes europeos para continuar la labor de coordinación entre Europa y Estados Unidos con el objetivo de alcanzar una paz justa y duradera que preserve los intereses vitales de Ucrania y la seguridad de Europa indicó.

El sábado 16 de agosto, varios líderes europeos, incluidos los que participarán en el viaje a Washington, dijeron en una declaración conjunta que están dispuestos a colaborar en la celebración de una cumbre trilateral entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, pero advirtieron que Rusia no puede vetar el camino de Ucrania hacia la Unión Europea y a la OTAN y que corresponderá a Ucrania tomar decisiones sobre su territorio.

