La Opinión Hoy: Trump amenaza a Putin si no para la guerra tras la cumbre en Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con graves consecuencias si el mandatario ruso Vladímir Putin no frena la guerra en Ucrania tras la cumbre que ambos sostendrán el próximo viernes 15 de agosto en Alaska.

Trump y Putin se reunirán en una base militar en Anchorage tras varios meses en los que el republicano ha expresado su frustración por la negativa del Kremlin a detener los bombardeos en Ucrania y ha amenazado con imponer nuevas sanciones a Rusia, país que ya enfrenta fuertes restricciones impuestas por Occidente.

El republicano admitió que no puede convencer a Putin que detenga los ataques contra la población civil ucraniana, pues ya lo ha intentado durante las conversaciones telefónicas que han mantenido, pero insistió en que quiere poner fin a la guerra.

Trump también afirmó que, si la cumbre con Putin transcurre de manera positiva, se celebrará casi de inmediato una reunión trilateral que incluirá también al presidente ucraniano Volodímir Zelenski, quien ha insistido en que no puede ser excluido de las negociaciones de paz.

El republicano aseguró que dicha reunión de producirse sería aún más importante que la primera. Asimismo, Trump calificó de muy buena la llamada que mantuvo este miércoles con Zelenski y con líderes europeos.

Previa a la cumbre con Putin, el mandatario se comprometió a volver a comunicarse con ellos después del encuentro del próximo viernes. Putin no se reúne con un líder estadounidense desde la cumbre celebrada con Joe Biden en junio del 2021 en Ginebra, Suiza, y la última vez que se vio las caras con Trump fue en junio de 2019 en Osaka, Japón, durante el primer mandato del republicano.

Farándula

Momento de los espectáculos con Clary Castro, como cada semana la tenemos aquí y hoy con Cazzu, con quien está hablando y una de las que más impactó es que quizá muy próximamente se reúna con Belinda.

“Están pasando muchas cosas al mismo tiempo, Cazzu confirma encuentro con Belinda. Esta ya había tirado un guiño hacia Cazzu cuando hizo referencia a que le había ido muy bien con la venta de boletos para sus conciertos en México, específicamente dio a entender que le había encantado pues que el público mexicano este haya recibido de tan buena manera”, dijo Clary Castro.

