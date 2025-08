La Opinión Hoy: La posibilidad de que Bukele se reelija de por vida divide opiniones

Frente a los cambios a la Constitución que permiten la reelección presidencial en El Salvador por tiempo indefinido y amplían el periodo por 6 años, los salvadoreños radicados en Los Ángeles expresaron reacciones encontradas.

Mucho se especula que el cambio en la Constitución podría convertir al presidente Nayib Bukele en un dictador, ya que abre la puerta para que se reelija cuántas veces quiera.

Sin embargo, Wilbert Francisco Alabi, un salvadoreño residente de Los Ángeles del grupo Nuevas Ideas, dijo que de ninguna manera esto abre ninguna puerta para que Bukele se quede de por vida como presidente del Salvador.

Por lo que toca el presidente Bukele, dijo que la gente salvadoreña está muy contenta con él y solo la poca oposición que existe nunca está contenta y busca la manera de tergiversar lo que aprueba la Asamblea.

“No se puede decir que hay una dictadura, hay medios, la gente se puede expresar libremente. En seguridad hay un cambio considerable y ha resurgido el turismo, la inversión y la construcción. Claro que hay mucho por hacer, pero tenemos un buen líder”, expresó.

Por su parte, Luis Alvarado, analista político de padre salvadoreño y madre mexicana, quien vive en Los Ángeles, dijo que no hay duda que los cambios hechos a la Constitución Salvadoreña son parte de una maniobra para poner al presidente Bukele a la altura de dictadores como Chávez, Maduro, Castro y Ortega. Pero además enfatizó que el sentimiento de los salvadoreños de apoyo a Bukele puede cambiar de la noche a la mañana y los riesgos y las consecuencias vendrán en el futuro cuando el pueblo deje de tener una opinión sobre la dirección que lleve el país.

Alvarado dijo que en sus frecuentes viajes a El Salvador ha visto progreso, pero también retos como demasiado tráfico, lo que hace imposible manejar. Los precios de la comida están muy altos y el país depende de las remesas de los salvadoreños en Estados Unidos.

Bart Pérez es un sindicalista salvadoreño en Los Ángeles, hijo de padres campesinos a quienes les tocó salir desterrados en los años 70. En los 90, tras la ofensiva final del FMLN, él y su familia salieron del país en busca de libertad y seguridad. Bart consideró que Bukele violentó la Constitución desde el momento que se religió y se burló de todos los salvadoreños.

