La Opinión Hoy: Kamala Harris se baja de la carrera para gobernar California

La exvicepresidenta Kamala Harris no se postulará para gobernadora de California, según lo anunció ya misma este miércoles en un comunicado.

Después de aspirar a la presidencia del país en las elecciones de 2024 por el partido demócrata que perdió ante Donald Trump, se mencionó que Harris podría suceder a Gavin Newsom para encabezar el ejecutivo del Estado.

“En los últimos meses, he considerado seriamente pedirle a la gente de California el privilegio de ser su gobernadora”, esto lo dijo Kamala Harris, de 60 años y originaria de la ciudad de Oakland.

“Amo este estado, a su gente y su promesa. Es mi hogar, pero después de una profunda reflexión he decidido que no me postularé para gobernadora en estas elecciones”, agregó.

Harris dijo que por ahora su liderazgo y servicio público no estarán en cargos elegidos por el voto de los electores. Cabe mencionar que rechazar la candidatura al cargo de gobernador le da la oportunidad a Harris para volver a postularse a la presidencia de los Estados Unidos el próximo 2028.

Farándula

Clary Castro, periodista de espectáculos de La Opinión, nos trajo información sobre Verónica Castro, un icono de la televisión mexicana, que ha dado ciertas declaraciones.

“Resulta y acontece que estamos en un momento en donde los reality shows, para ponerlos a todos en contexto, pues generan mucha expectativa. Los nombres de los participantes generan expectativa y le dan al televidente una idea de lo que podría funcionar versus lo que no. Entonces resulta que ahora que ya empezó la Casa de los Famosos México, tercera temporada, también TV Azteca, días antes de que iniciara este reality anunciaba que ellos tienen en su poder, pues el reality de La Granja y hay varios nombres que ya están sonando para ese proyecto: Alfredo Adame, Sergio Mayer, hay muchos que ya están sonando“, dijo Clary Castro.

Agregó que “pero uno de los que se incluía como posible participante era el de Verónica Castro, pero resulta y resalta, como diría nuestra Wendy Guevara, esto no es cierto. Dice en una declaración textual, voy a leer, dice, “Ya no regresaría por nada porque he dejado un recuerdo imborrable. Estoy muy feliz con lo que hice”.

