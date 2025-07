La Opinión Hoy: La Administración Trump demanda a Nueva York por sus políticas santuario

El Departamento de Justicia presentó una demanda formal contra la ciudad de Nueva York, el alcalde Eric Adams y varios otros funcionarios de la ciudad, esto para impugnar las leyes de ciudad santuario en Nueva York.

La demanda se opone a las llamadas leyes de Ciudad Santuario que instruyen a la policía local a no colaborar con las autoridades migratorias federales.

En la demanda se alega que “las políticas de santuario de Nueva York han permitido que delincuentes peligrosos deambulen por las calles y cometan crímenes atroces dentro de la comunidad. Estas políticas reflejan un intento deliberado de obstruir la aplicación de la ley federal y, por lo tanto, están invalidadas por la cláusula de supremacía de la Constitución de los Estados Unidos”, esto según comunicado de prensa del Departamento de Justicia.

La fiscal general Pamela Bondi declaró que la ciudad de Nueva York ha liberado a miles de delincuentes en las calles para que cometan delitos violentos contra ciudadanos respetuosos de la ley debido a las políticas de ciudades santuario. Declaró,

“Si la ciudad de Nueva York no defiende la seguridad de sus ciudadanos, nosotros lo haremos”, concluyó.

