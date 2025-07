La Opinión Hoy: Autoridades identifican al responsable de atropello masivo en Los Ángeles

Las autoridades de Los Ángeles identificaron a Fernando Ramírez, de 29 años de edad, como el presunto responsable de arrollar, al parecer intencionalmente, a una multitud frente a un centro nocturno de Los Ángeles, dejando a siete personas gravemente heridas y al menos a 23 más lesionadas.

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que el hombre hispano, quien permanece hospitalizado, enfrenta cargos por agresión con un arma letal que probablemente cause lesiones corporales graves.

Según el sargento del LAPD, Travis Ward, el conductor recibió un balazo después del atropello, por lo que fue trasladado a un hospital donde fue operado por la lesión.

Ahora la policía busca al sospechoso del disparo, a quien describió como un hombre hispano calvo, que vestía una camiseta azul y probablemente armada con un revólver plateado.

El sujeto escapó del lugar a pie y fue visto por última vez rumbo al oeste desde Vermont Avenue.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó que siete personas se encontraban en estado crítico y seis más en estado grave, mientras que otras 10 recibían atención médica por diversas lesiones. Además, siete personas se negaron a ser trasladadas a un hospital.

Según un recuento preliminar del LAPD, se indicó que 18 mujeres y 12 hombres sufrieron lesiones durante el incidente con edades comprendidas entre los 25 y los 30 años de edad.

Ronda Política

En la ronda política con Araceli Martínez, ya que al parecer las cosas se van acomodando un poco, se está brindando apoyo a los migrantes que han sufrido por las redadas.

“En esta ronda política hablamos de un anuncio que hizo la semana pasada la alcaldesa Karen Bass, en una conferencia de prensa para darnos a conocer que se van a repartir, dijo, ‘un par de cientos de dólares para las familias que han sido afectadas con las redadas de migración en Los Ángeles‘, dijo Martínez.

Aseguró que “suponemos que son $200 dólares los que va a dar por familia afectada. Claro, hay que cumplir una serie de requisitos, no es que yo voy a llamar y decir o a mi familia, mi papá, mi tío, a mi primo, a mi hijo, me lo detuvo o detuvo la migración y se lo llevó, sino que tengo que documentar. No se ha especificado cuáles son los requisitos que se van a pedir. Ella anunció que se va van a comenzar a partir de esta semana”.

