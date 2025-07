La Opinión Hoy: Gobierno de Trump entregará datos personales de usuarios de Medicaid a ICE

Los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tendrán acceso a los datos personales de los 79 millones de beneficiarios de Medicade en el país, incluidos domicilio y orígenes étnicos. Para así rastrear a inmigrantes indocumentados, puesto según acuerdo obtenido por The Associated Press.

La información permitirá a los funcionarios de ICE localizar a extranjeros en todo el país, según el acuerdo firmado el lunes entre los centros de servicio de Medicare y Medicaid y el Departamento de Seguridad Nacional. El acuerdo no se ha anunciado de manera oficial públicamente.

La divulgación de millones de estos datos personales de salud a los funcionarios de deportación es la última escalada en la ofensiva migratoria de la administración Trump, que ha puesto a prueba repetidamente los límites legales en su esfuerzo por arrestar al menos a 3,000 personas diariamente.

Se trata de una medida que, según funcionarios del Departamento de Salud y Servicios del gobierno Trump, tenía como objetivo erradicar a las personas inscritas indebidamente en este programa. Por supuesto que algunos legisladores y funcionarios han cuestionado la legalidad del acceso de los funcionarios de deportación a los datos de los afiliados a Medicare.

Pantallas

Continúan los estrenos de películas, series y documentales del verano, así que Rafael Cores nos dio sus buenas recomendaciones en Pantallas.

“Pues tenemos que empezar esta semana con los Pitufos, quién lo iba a decir que años después iban a volver estos pequeños y divertidos seres azules creados por ese dibujante belga Peyo. Y bueno, resulta que la empresa que tiene los derechos de los Pitufos, que es una empresa belga, se ha asociado con Paramount y con Nickelodeon, no solo para esta película, sino para más”, explicó Cores.

Agregó que “así que yo creo que en los próximos años vamos a ver más películas de los Pitufos que, en inglés, para el que no lo sepa, son The Smurfs. Así que la película se titula Smurfs, tiene a Rihanna como protagonista, porque además no solo ella le da voz a la Pitufina, a Smurfette, sino que es una productora ejecutiva de esta película dirigida por Chris Miller, que Chris Miller es un tipo con una trayectoria larga en animación en DreamWorks”.

