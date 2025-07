La Opinión Hoy: Director de ICE advierte que cualquier indocumentado encontrado será detenido

Lamentablemente, todos los días surgen historias de inmigrantes sin historial criminal detenidos por la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), algunos incluso de personas que llevan más de 10, 20, o 30 años viviendo en el país, pagan impuestos e incluso son residentes legales.

Para el director en funciones de la agencia, Todd Lyons, estas detenciones forman parte de los arrestos colaterales, reconociendo que los agentes migratorios detendrán a cualquier indocumentado que se encuentren.

Lyons comentó, durante esta misma entrevista con la cadena CBS, que ICE a también tomará acciones contra las empresas que contraten a indocumentados e insistió en su postura contra la ciudad de santuario, secundando el discurso del zar de la Frontera Tom Homan.

Lyons dijo también que ICE puede lograr el objetivo de un millón de deportaciones al año, sobre todo con los 45,000 millones de dólares que recibirá bajo el recién aprobado proyecto presupuestal y fiscal.

ICE no ha proporcionado cifras oficiales de cuántas personas ha detenido en su más reciente oleada de operaciones, pero según reporte de la propia CBS al menos 150,000.

Dale Play

Lizeth Pérez, editora de entretenimiento y estilo de vida del diario de Nueva York y de La Opinión para compartirnos las mejores recomendaciones musicales en Dale Play.

“Esta semana quiero arrancar con un disco de lujo y me refiero al disco Dreaming of You, que les debe sonar muy familiar a todos porque es el álbum que catapultó a la fama a Selena Quintanilla. Obviamente, no es un álbum nuevo, es un álbum remasterizado de esta producción que fue publicado originalmente en 1995 y que, como dije antes, se convirtió en un éxito total, ya que fue prácticamente el disco crossover en inglés”, comentó Pérez.

Seguir leyendo: