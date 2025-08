La Opinión Hoy: “Ha funcionado nuestra estrategia de cabeza fría”, Claudia Sheinbaum

El presidente Donald Trump confirmó que su gobierno pospondrá durante 90 días la imposición de aranceles a México luego de una llamada telefónica con la Claudia Sheinbaum, con quien analiza un posible acuerdo comercial de larga extensión.

El acuerdo de posponer los aranceles incluye la mayoría de los productos mexicanos, pero todavía se mantendrán los impuestos al acero, el aluminio y el cobre y el 25% a los automóviles, aunque hay algunas limitantes. El presidente no hizo mención de los aranceles al tomate.

El 1 de agosto entraban en vigor los aranceles a productos mexicanos, igual que a varios países. Sin embargo, el día de ayer se anunció oficialmente esta prórroga.

El presidente Trump dijo incluso que el nuevo acuerdo podría ser de más tiempo, algo que confirmó en un mensaje en la red social X la mandataria mexicana.

Varios funcionarios estadounidenses estuvieron presentes durante la llamada telefónica, básicamente la plana mayor de Trump, incluidos el vicepresidente J. D. Vance, el Secretario del Tesoro Scott Bessent, el Secretario de Estado, Marco Rubio, también estuvo el Secretario de Comercio, el Representante Comercial de Estados Unidos y embajador, la jefa del gabinete, el subjefe de gabinete para políticas y el Asesor de Seguridad Nacional, esto lo indicó el propio presidente Trump.

Por su parte, la mandataria mexicana dijo que la acompañó el Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el Subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco.

Pantallas

Rafael Cores no trae las mejores recomendaciones de estrenos de películas, series y documentales en Pantallas.

“Traigo tres películas, tres estrenos en los cines. Vamos a empezar con una comedia clásica irreverente que es The Naked Gun, que yo no sé si te acuerdas de aquella película de 1988 ya, que en diferentes países se tradujo con diferente nombre, pero también se llamaba The Naked Gun en Estados Unidos, pero en América Latina yo creo que le pusieron Y dónde está el policía, y en España le pusieron un nombre muy extraño de Agárralo como Puedas. Pues es un homenaje a aquella película que luego se convirtió en una serie muy popular de comedias protagonizada por Leslie Nielsen, que hacía el papel de Frank Drebin“, detalló Cores.

Agregó que “aparece también en la película Pamela Anderson y se acaba de revelar hace unos días que son pareja en la vida real, que son como la pareja sorpresa del verano, Liam Neeson y Pamela. Y qué casualidad que justo lo hacen público casi que la misma semana, al principio de la misma semana en la que se estrena la película. Yo no sé si será un montaje publicitario, pero bueno, ahí queda”.

Seguir leyendo: