La Opinión Hoy: México expulsa a 26 narcos a Estados Unidos

Tal como lo hizo en febrero pasado cuando las autoridades mexicanas expulsaron a 29 miembros del crimen organizado, ahora el gobierno de Claudia Sheinbaum nuevamente anunció el traslado de 26 narcos, entre los que estarían cabecillas ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación.

</p>

De acuerdo a la Fiscalía General, de la República Mexicana, fueron trasladadas a los Estados Unidos 26 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país, las cuales eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos. Y además representaban un riesgo permanente a la seguridad pública. Todos tienen orden de extradición por los Estados Unidos.

Información que además confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien mencionó que en coordinación bilateral y con pleno respeto a la soberanía mexicana, trasladó a 26 personas vinculadas a organizaciones criminales que representaban un riesgo para la seguridad de México.

Si bien los reos fueron trasladados en avión desde México a Estados Unidos el martes sin darse a conocer ninguna lista oficial, trascendió que entre quienes serían entregados a la custodia estadounidense se encuentra Abigael González Valencia, el líder de Los Cuinis, un grupo estrechamente vinculado al conocido cártel Jalisco Nueva Generación.

Además, se prevé que Roberto Salazar, acusado de participar en el asesinato de un agente del sheriff del condado de los Ángeles en el 2008, también esté entre la lista que fue entregada.

Es la segunda vez, en pocos meses, que México entrega a miembros de cárteles acusados de narcotráfico, asesinato y otros delitos. Esto en medio de la creciente presión del gobierno de Donald Trump para frenar el flujo de drogas a través de la frontera con México.

En febrero, México entregó a las autoridades estadounidenses a otros 29 miembros de cárteles, incluido el capo Rafael Caro Quintero, quien estuvo detrás del asesinato de un agente de la DEA estadounidense en el año de 1985.

Miles de beneficiarios de DACA están por perder su seguro médico asequible

Debido a cambios recientes en las reglas federales, más de 2,300 personas con DACA en California, perderán su cobertura médica bajo la ley de cuidado de salud asequible y esto será tan pronto como el 31 de agosto de este año. Hoy nos acompañó Patricia Izquierdo, vocera de Covered California, para hablarnos sobre los recursos y orientación que esta entidad ofrece para los afectados por esta nueva normativa.

“Todos los beneficiarios de DACA que se inscribieron en nuestro último periodo de inscripciones he abierto el año pasado y duraron 8 meses con Covered California, que lamentablemente hubo un cambio en la reglamentación y ahora van a salir del sistema de Covered California. Son 2,300 en el estado de California y son 11,000 a nivel nacional que ya no van a poder estar bajo el la ley de salud de cuidado asequible que se conoce como el DACA o el ObamaCare. Esto pasó porque hubo un cambio la reglamentación en los centros de servicios de Medicare y Medicaid el pasado 25 de junio y excluyó a los beneficiarios de DACA del sistema de del ObamaCare, más conocido como el ObamaCare, y ya no van a poder tener un seguro médico con Covered California”, dijo Patricia Izquierdo.

Seguir leyendo: