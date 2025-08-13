La Opinión Hoy: Confirman tres muertos en tiroteo fuera de Target en Austin

Tres personas murieron cuando un hombre armado abrió fuego en el estacionamiento de un target, esto en el norte de Austin el lunes por la tarde.

</p>

La policía de la entidad informó que el presunto tirador se encuentra detenido tras robar dos autos durante su huida.

La policía respondió un llamado de tiroteo a las de la tarde y los oficiales encontraron a tres personas que habían recibido disparos en el estacionamiento. Dos de las víctimas fallecieron en el lugar, mientras la tercera fue declarada muerta en el hospital.

El sospechoso, identificado como un hombre de 32 años, robó inicialmente un automóvil de la escena y huyó. Estrelló ese automóvil y luego robó otro vehículo antes de ser arrestado.

“Este es un día muy triste para Austin”, dijo el jefe de la policía local. La identidad de las víctimas no se reveló de inmediato, mientras otra persona recibió atención médica en el lugar de los hechos por lesiones no relacionadas con el hecho.

