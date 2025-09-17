La Opinión Hoy: Los siete cargos de los que se acusa a Tyler Robinson

Tyler Robinson, detenido como sospechoso del asesinato del comentarista conservador aliado de Donald Trump, Charlie Kirk, se enfrentará a una petición de pena de muerte.

El fiscal de Utah, Jeff Gray, dijo este martes en una rueda de prensa que pedirá la pena capital para el acusado, “no tomó esta decisión a la ligera”, añadió el fiscal.

Robinson, de 22 años, se enfrentará a siete cargos penales: asesinato agravado, descarga ilegal de un arma de fuego, dos cargos de obstrucción a la justicia, dos cargos de manipulación de testigo y comisión de un delito violento en presencia de menores. El acusado fue detenido después de que las autoridades lo identificaran como el hombre que disparó mortalmente contra Charlie Kirk mientras participaba en un acto con estudiantes en la Universidad de Utah Valley.

Un crimen que la pasada semana conmocionó a todo el país, tras la detención de Robinson, el presidente Trump expresó también su deseo de que el asesino de Kirk sea condenado a muerte.

El fiscal Gray también reveló nuevos detalles sobre la investigación, dijo que Robinson dejó una nota debajo de un teclado para su pareja, una persona transgénero con la que compartía habitación en la que le indicaba que había tenido la oportunidad de eliminar a Kirk y la iba a usar.

Según señaló el gobernador de Utah, Spencer Cox, la pareja de Robinson, no estaba al tanto de sus planes y ha colaborado completamente con la investigación. Según Gray, la madre del sospechoso vio uno de los videos difundidos por las autoridades para lograr su captura y le dijo a su marido que podría tratarse de su hijo. El padre decidió entonces hablar con él.

El arma utilizada habría sido un rifle especial que habría pertenecido a su abuelo, un objeto familiar que el sospechoso recibió como una herencia. Muy cercano al presidente Trump, Charlie Kirk había ganado fama como promotor de los valores conservadores y tradicionales, sobre todo entre los jóvenes.

Farándula

Es momento de los espectáculos con Clary Castro, quien nos trae seguimiento sobre quiénes van a estar en la isla, al parecer ya hay nombres de algunos famosos.

“Justamente Telemundo confirmó cinco nombres, cinco rostros de celebridades que van a integrar la segunda temporada de La Isla Desafío Extremo, que está programado su inicio para el martes 7 de octubre, y los nombres de estas celebridades, pues corresponden a los de Elizabeth Gutiérrez, Christian de la Campa, Helen Ochoa, Gary Centeno y Elizabeth Gutiérrez. Hay que decir que, dentro de estos cinco nombres, el de Elizabeth Gutiérrez es el que más se destaca, puesto que la expareja de William Levy, si bien es cierto ya conoce el formato reality, fue hace mucho tiempo que ella participó en uno como este, bueno, no en uno como este, sino en uno como tal, que fue protagonista de telenovelas”, dijo Clary Castro.

