La Opinión Hoy: La Casa Blanca detalla acuerdos con TikTok que se podrían firmar “en los próximos días”

La Casa Blanca describió el sábado 20 de septiembre las claves del acuerdo para que el control de la red social TikTok en su territorio pase a manos estadounidenses en un esperado acuerdo con China. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, firmarse en los próximos días, aunque Beijing no ha hecho comentarios.

Estados Unidos ha buscado arrebatarle las operaciones de la aplicación para compartir videos a su empresa matriz china ByteDance por razones de seguridad. Anteriormente, se le había informado a TikTok que debía vender sus operaciones en Estados Unidos o arriesgarse a ser clausurada. Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump retrasó la implementación de la prohibición cuatro veces desde su anuncio inicial en enero y a principios de esta semana extendió la fecha límite nuevamente hasta diciembre.

Leavitt aseguró que empresas estadounidenses controlarán el algoritmo de TikTok y que ciudadanos estadounidenses ocuparán seis de los siete puestos en la junta directiva de las operaciones de la aplicación en Estados Unidos.

La funcionaria afirmó que la gestión de datos y privacidad de la aplicación estará a cargo del gigante tecnológico Oracle, propiedad de Larry Ellison, una de las personas más ricas del mundo y aliado de Trump.

El hijo de Ellison David adquirió recientemente la empresa de medios Paramount, propietaria de CBS News, lo que convirtió a los Ellison en una de las familias más poderosas del país en el sector mediático.

Trump declaró el viernes que él y su homólogo chino Xi Jinping, aprobaron un acuerdo sobre el futuro de las operaciones de TikTok en Estados Unidos durante una llamada telefónica, aunque no hubo confirmación por parte de Beijing.

Trump escribió en la red social Truth Social que la llamada fue productiva y que agradeció la aprobación del acuerdo por parte de Xi Jinping, que implicaría la venta de la operación de TikTok en Estados Unidos a un grupo de inversores de este país.

La Agencia de Noticias Estatal China Xinhua no aclaró el resultado de la conversación y Xi Jinping declaró que Beijing aplaude las negociaciones sobre TikTok. Un punto de fricción en dichas negociaciones parece haber sido, quién será el propietario del potente algoritmo que envía contenido a los 170 millones de usuarios estadounidenses de TikTok. Hablando junto al primer ministro británico Keir Starmeren Reino Unido el jueves, Trump eludió la pregunta de un periodista sobre si un comprador estadounidense necesitaría desarrollar un nuevo algoritmo o si podría seguir usando el algoritmo actual.

Si bien Trump inicialmente pidió la prohibición de TikTok durante su primer mandato, después cambió de postura. Además, recurrió a la popular plataforma para aumentar su apoyo entre los jóvenes estadounidenses durante su exitosa campaña presidencial de 2024. En enero, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó una ley aprobada a principios de 2024 que prohibía la aplicación a menos que ByteDance ceda sus operaciones en el país norteamericano. La aplicación desapareció brevemente en ese momento, pero poco después se retrasó la prohibición. El Departamento de Justicia de Estados Unidos expresó en el pasado su preocupación por el acceso de TikTok a los datos de usuarios estadounidenses, que representaba una amenaza para la seguridad nacional de inmensa profundidad y escala.

Ronda Política

En la ronda política con Araceli Martínez, periodista de la opinión, habló sobre las disputas vienen más fuertes en el 2026, pero ahora con otro tipo de contralorías, de elecciones.

“En esta ronda política hablamos de una elección muy importante que va a haber el año que entra en Los Ángeles y es la elección del para elegir al contralor de Los Ángeles. El actual contralor, Kenneth Mejía, tiene la oportunidad de reelegirse el año que entra. Él ya anunció que va por su reelección, pero con lo que no contábamos es con que otro personaje político decidió entrar al campo de batalla electoral y anunció la semana pasada que va a buscar desbancar al actual contralor Kenneth Mejía. Se trata de un ex legislador estatal, ex asambleísta de Los Ángeles, afroamericano e Isadore Hall”, dijo Araceli Martínez.

