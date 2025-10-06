La Opinión Hoy: Ofrecerán dinero a adolescentes sin familia si abandonan Estados Unidos voluntariamente

El Departamento de Seguridad Nacional ofrecerá $2,500 dólares a los menores migrantes no acompañados, que sean adolescentes y que buscaron seguridad en los Estados Unidos, para que regresen a sus países de origen y renuncien a todos los derechos legales que les garantiza la ley.

</p>

Según reportes, el plan del gobierno se centra en los menores no acompañados bajo custodia estadounidense que sean mayores de 14 años y algunos reportes informan que el gobierno podría reducir la edad a 10 años.

CNN fue el primero en reportar la propuesta del gobierno, un aviso federal interno revisado y citado por importantes medios de Estados Unidos fue enviado el viernes por funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos y dice que el Departamento de Seguridad Nacional proporcionará un estipendio único de apoyo para el reasentamiento de $2,500 a niños extranjeros no acompañados de 14 años de edad y mayores que hayan elegido salir voluntariamente de Estados Unidos a partir de la fecha de este aviso y en adelante.

El documento gubernamental que detalla el programa de asistencia para la reintegración familiar indica que los menores que residen en albergues del HHS serán elegibles, será promedio de 2,000 menores se encontraba en albergues en agosto. Según datos de la agencia, el servicio de inmigración y control de aduanas no especificó la cantidad que recibirían los migrantes ni cuándo entraría en vigor la oferta, pero de Associated Press obtuvo un correo electrónico enviado a los albergues para migrantes, indicando que los niños de 14 años o más recibirían $2,500 cada uno. Se les dio a los niños 24 horas para responder.

Se espera que la opción voluntaria se ofrezca primero a los migrantes de 17 años y deberá ser aprobada por un juez de inmigración. El pago se entregaría una vez que los migrantes lleguen a su país de origen.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes condenaron inmediatamente el programa y dijeron que corre el riesgo de enviar a los niños vulnerables de regreso a las naciones de las que huyeron.

La presidenta de Kids in Need of Defense, es decir, Niños en Necesidad de Defensa, Wendy Young, dijo, “Este es un flagrante abuso de poder y una táctica cruel que utiliza a los niños como peones en las medidas de control migratorio de la administración. Si bien los defensores de los inmigrantes sostienen que la seguridad infantil debe ser una prioridad, en particular cuando se trata de niños migrantes vulnerables, argumentan que las políticas de la administración Trump pueden hacer más daño que bien si dan lugar a que los niños sean enviados de regreso a condiciones peligrosas”.

El gobierno intentó deportar a más de 70 niños guatemaltecos en agosto, muchos de ellos con casos de inmigración activos en Estados Unidos, argumentando que sus familiares habían solicitado su regreso. Sin embargo, un juez federal bloqueó la iniciativa cuando los niños se encontraban en aviones listos para despegar.

