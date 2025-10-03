La Opinión Hoy: El rechazo del movimiento MAGA a que Bad Bunny actúe en el show del Super Bowl

La elección de Bad Bunny como el artista que se presentará en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl del próximo año ha provocado el rechazo de varios sectores políticos en Estados Unidos.

Influencer y activistas del movimiento MAGA (Make America Great Again, por sus siglas en inglés) han expresado su desacuerdo con la decisión de darle esta plataforma a un artista que ha sido crítico de Donald Trump y que además canta en español.

</p>

Tal es el descontento que Corey Lewandowski, aliado de Trump y asesor del departamento de seguridad nacional, dijo que agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) estará presente en el show.

En una publicación en su cuenta de X de cerca de 4 millones de seguidores, el comentarista y youtuber Benny Johnson calificó al artista puertorriqueño como enemigo acérrimo de Trump y un activista en contra de ICE. Además, agregó que la NFL se está autodestruyendo año con año.

Muchos otros usuarios se quejaron de que en un importante evento estadounidense presente un artista que solo canta en español. Durante la campaña presidencial del 2024, Bad Bunny dejó ver su apoyo a Kamala Harris, quien acusó a Trump de haber abandonado a Puerto Rico luego de los huracanes que azotaron la isla en 2017 y 2018.

Este año, además, el cantante también ha expresado en varios gestos su rechazo a la política antiinmigración de Trump. El próximo Super Bowl tendrá lugar el 8 de febrero del 2026 en el Live Stadium de Santa Clara, California.

Pantallas

Rafael Cores nos compartió sus recomendaciones de estrenos de películas, series y documentales en pantallas.

“Tenemos a ‘La Roca’, a Dwayne the Rock Johnson, que interpreta aquí un papel superinteresante que yo creo que lo puede poner en otra conversación. No sé si para incluso ganar premios, veremos, porque se acerca ya la temporada de premios en Hollywood, pero en esta película que se estrena ahora en cines de The Smashing Machine, interpreta un papel dramático, duro, difícil, que le encaja muy bien a él porque es un antiguo luchador de artes marciales mixtas y también había sido como amateur como luchador grecorromano que se llama Mark Kerr”, dijo Cores.

Seguir leyendo: