Omar Bravo con más acusaciones, asegura el gobierno de Jalisco y reitera que no lo protegerán

Omar Bravo parece tener un panorama más complicado de lo que se pudiera esperar después de la denuncia que fue presentada en su contra por presunto abuso sexual contra una manera, al asegurar funcionarios del gobierno de Jalisco que existen más delitos en contra del exfutbolista de Chivas.

Porque después de que fue aprehendido el sábado pasado y vinculado a proceso 24 horas después para quedar recluido en el Penal de Puente Grande en el estado de Jalisco, al revelarse varias acusaciones más en contra del jugador de Chivas, Atlas, Cruz Azul y Leones Negros como la mencionada por el secretario del Gobierno del Estado de Jalisco, Salvador Zamora, que aseguró que hay más acusaciones en contra del futbolista, además de aprovechar para lanzar la advertencia que los delitos no quedaran impunes por más famosa que sea el presunto culpable.

⭕ OJO: EL GOBIERNO DE JALISCO REVELA MÁS DENUNCIAS EN CONTRA DE OMAR BRAVO



El secretario de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, informó que existen más denuncias de abuso sexual contra el exfutbolista Omar Bravo, quien fue vinculado a proceso por un…

“Que el delito no quede impune, sin importar la posición o las influencias del imputado”, dijo Zamora, quien añadió que el primer delito es por una acusación de una adolescente de 17 años y cuya denuncia fue presentada en la Vice fiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres , Niñas, Niños y Adolescentes.

Los detalles

Con respecto al primer caso y del cual ya enfrenta la acción de la justicia, el propio abogado de la víctima reveló que el abuso empezó desde los 11 años de edad de la afectada, siendo objeto de tocamientos, proposiciones sexuales y amenazadas, de los cuales se tiene documentados a través de un video y 42 capturas de pantalla de la red social de WhatShapp.

“La denuncia fue presentada este mismo año, hace un par de meses, y no es por un solo caso, es por varios… se castiga a los responsables y se hace justicia”, dijo el funcionario estatal.

No se compararán al asunto de Cuauhtémoc Blanco

En su exposición, el funcionario estatal aprovechó su exposición para mandar un mensaje mediático haciendo alusión al tema de Cuauhtémoc Blanco, quien no obstante ser acusado de un delito similar por una familiar, fue protegido por la bancada política de Morena haciendo uso del fuero que goza contra la acción de las autoridades por su cargo de diputado, señalando que no se compararán con este asunto y que se impartirá justicia sin tomar en cuentas las influencias del indiciado.

“El exfutbolista Cuauhtémoc Blanco fue exonerado de un tema similar y además en la Cámara de Diputados con los gritos aquellos de ‘No estás solo’ que realizaron algunas legisladoras de su partido. Aquí en Jalisco no importa la persona que sea. No importa si tiene influencias, aquí se castiga los responsables y se hace justicia”, dijo Zamora.

El gobernador de Jalisco asegura que quien la hace, la paga

Finalmente, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, también se pronunció sobre este tema de la impunidad, haciendo una referencia del tema de Cuauhtémoc Blanco, pero sin mencionar directamente al exdelantero del América y actual diputado por el partido oficial de Morena.

“El que le hace la paga, independientemente y la verdad se los digo, que nos duele primero como aficionados de fútbol, como aficionado de Chivas, conozco a Omar, lo conozco desde hace algunos años. Pero nosotros no podemos tapar el sol con un dedo, el abuso sexual infantil es uno de los delitos más graves y el que la hace la tiene que pagar como independientemente de quién sea.

⚖️🔥 “EL QUE LA HACE, LA PAGA”: PABLO LEMUS SOBRE DETENCIÓN DE EXCHIVA



El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reafirmó su compromiso con la justicia y el Estado de derecho, tras la detención del exfutbolista Omar Bravo.



💬 “En Jalisco se actuará con firmeza ante… pic.twitter.com/7XtWXhiwsM — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) October 6, 2025

“Nosotros en Jalisco estamos pugnando para que se imparta justicia, a diferencia de lo que sucede en otros estados, en donde prefieren proteger a algunas otras personalidades y en Jalisco no se hace eso”, dijo el alto funcionario estatal.

Además, sentenció que: “A diferencia de lo que sucede en otros Estados de la República, donde prefieren proteger a algunas otras personalidades, en Jalisco no se hace eso… Conozco a Omar desde hace algunos años, pero nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. El abuso sexual infantil es uno de los delitos más graves y quien la hace, la tiene que pagar”, finalizó.

