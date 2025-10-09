La defensa de Omar Bravo aseguró que este viernes el exjugador saldría caminando libre

Consciente de la gravedad del asunto que enfrenta Omar Bravo, el abogado defensor del exjugador de Chivas, Deportivo La Coruña, Atlas, Cruz Azul y UdeG, Leonardo Treviño, expuso que su cliente podrá salir caminando debido a la debilidad de las pruebas que integraron las autoridades.

Inclusive planteó la posibilidad de que se apeguen al proceso oficioso abreviado, con lo cual generaría un acuerdo de reparación de daño a la víctima, pero realmente el defensor del nacido en Sinaloa, destacó que el Ministerio Público tuvo que revisar denuncias archivadas porque no hay sustento suficiente en sus pruebas.

En primera instancia, dijo para la cadena Imagen Televisión, el licenciado Treviño expuso que: “Es un asunto que amerita, incluso que puede llegar a alcanzar algo que se conoce en el derecho como suspensión condicional del proceso, un abreviado, una terminación anticipada del proceso que generaría un acuerdo de reparación del daño a la víctima”.

⭕ Omar Bravo, exfutbolista de las Chivas de Guadalajara, acusado de abusar de su hijastra de 11 años, sabrá mañana si queda en prisión preventiva o no



Su abogado, Leobardo Treviño, confía en que saldrá caminando de la audiencia de vinculación a procesohttps://t.co/rMLE3gU8nL pic.twitter.com/xJ1BzhkTgN — EL PAÍS América (@elpais_america) October 10, 2025

Treviño también mostró el respeto para la víctima y su familia, tomando en cuenta la gravedad de los hechos que le imputan a su cliente: “Quiero aprovechar también para manifestarle todo mi respeto a la víctima y a la familia, que es la mamá”.

Empero, el especialista en leyes destacó que: “Creo que en este caso lo están tratando como culpable cuando a él también le corresponde la carga de prueba que pueda demostrar que es inocente”.

La exposición del abogado

El abogado que encabeza la defensa de Bravo aseguró en entrevista para el periódico El País, no tener más información de las acusaciones, pero resaltó como dato importante que no es posible que de pronto casos que permanecieron archivados, se debe a que el Ministerio Público no encontró pruebas suficientes en contra de su cliente.

“No es posible que se hayan echado un clavado a las carpetas antiguas. Tiene que haber un fundamento y una motivación para hacer eso” y que para reabrir una carpeta deben existir nuevas evidencias: “No es tan fácil revivir un caso solo por interés o curiosidad”, precisó.

Treviño también reconoció que el abuso sexual infantil es un delito grave, pero al mismo tiempo destacó que Bravo es imputado de tocamientos sin copulación, algo que “cambia mucho la situación” y explicó que con dicha acusación la pena máxima que podría enfrentar tres años de reclusión al no tener antecedentes penales.

Pruebas de apariencia

Treviño destacó que las pruebas que maneja la parte acusadora son: “Solo dan apariencia”, por lo que de ser consistentes: “En mi opinión, no están bien construidas. Si en un video solo se muestra una parte y se omite el contexto, o en un chat se cortan mensajes, se pierde información que podría favorecer a mi cliente”, asegura.

“Lo están tratando como culpable, yo tengo la carga de la prueba de demostrar que es inocente”, dijo el abogado de Omar Bravo, sobre las acusaciones que enfrenta el ex jugador de #Chivas por abuso sexual infatil. Esta es parte de la entrevista que dio a #ImagenNoticias: pic.twitter.com/qNk3R8B2tT — Nacho Lozano (@nacholozano) October 9, 2025

Lo cierto es que Omar Bravo es acusado de abuso sexual infantil con agravantes: la víctima era menor de 12 años cuando empezaron las agresiones, convivían bajo el mismo techo, lazos emocionales, posición de confianza/autoridad, por ser pareja de la madre y violencia psicológica.

Pere reviró en el sentido de que:“El asunto no llegará tan lejos”, así como el hecho de que el exjugador es consciente de la gravedad del asunto, así como que está enterado de los diferentes escenarios legales que debe afrontar, pero al mismo tiempo destacó que Omar Bravo rechazó: “El alcance que se le quiere dar”, finalizó.

