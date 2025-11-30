Tigres despedazó a Xolos 5-0 para avanzar a semifinales en caliente final

Los Tigres de la UANL dejaron atrás doce partidos sin poder ganar en la liguilla por el título del fútbol mexicano y lo hicieron en gran forma al devorar de principio a fin a los Xolos de Tijuana con un contundente 5-0 que les permitió remontar el 3-0 adverso de visitante y avanzar a semifinales.

Una brillante victoria que tuvo en el argentino Juan Brunetta y a Diego Lainez en los factores decisivos de la victoria felina. Uno con tres goles y el otro con una noche donde hizo cera y pabilo a los defensas que lo quisieron frenar y terminó volviéndolos locos al grado que al final del partido se lo quisieron comer vivos provocando un caliente final con un conato de bronca.

Les dejo el QUINTO gol de los @TigresOficial. 🐯



Linda palomita de Capitán Vigón para cerrar la noche.🕊️#LaFiestaDeLaAfición✨ | #CF Vuelta | #AP25 pic.twitter.com/LPbuYlvyj2 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 30, 2025

El 5-0 dejó atrás esos doce juegos sin victoria, después de que su último triunfo en liguilla habia sido en semifinales de ida sobre Pumas en el torneo Apertura 2023 hasta hoy que recuperaron la memoria de las victorias y lo hicieron en gran forma con este contundente 5-0.

Es cierto que mucho tuvo que ver el pobre planteamiento del técnico de Xolos, el uruguayo Sebastián “Loco” Abreu, quien sabía que los felinos se iban a ir con todo en busca del triunfo, abriendo sus líneas y no hubo forma que pudieran contrarrestar a los felinos al grado de que su gran figura, Gilberto Mora, se perdió en las acciones y no pesó en la cancha.

Espectacular primer tiempo

Hacía mucho tiempo que Tigres no tenía un primer tiempo de esta manera y lo hizo en forma espectacular con un Diego Lainez por el sector derecho que puso de cabeza a sus marcadores y generó una y otra vez acciones de peligro que sus compañeros aprovecharon a la perfección para irse al descanso con tres goles de ventaja.

Fue así como Nicolás Ibáñez se acordó de anotar y lo hizo en el minuto 15 en un centro de Jesús Garza desde la derecha que Nico le ganó al zaguero para meter el remate pegado al poste izquierdo venciendo el lance del portero Antonio Rodríguez.

Trece minutos después, Juan Brunetta puso el 2-0 con un penalti sobre Ángel Correa para que Brunetta pusiera el balón por el costado derecho sin que el portero fronterizo pudiera evitar la caída de su meta y establecer el 2-0.

Aquí les dejo el segundo de Brunetta. 💥🐯@TigresOficial no hacía más de 1 gol en el primer tiempo de un juego de Liguilla desde el 3 de diciembre de 2023.#LaFiestaDeLaAfición✨ | #CF Vuelta | #AP25 pic.twitter.com/6rI6fJAcPn — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 30, 2025

Alentados por la cercanía del marcador global, Brunetta aprovechó un recentro de Ibáñez para dejar sin opción al portero Rodríguez al minuto 39 de detener el gol y así colocar el empate en el minuto 39 que les daba el pase a la siguiente fase de la liguilla.

Tijuana no tuvo capacidad de reacción

Para la segunda mitad, Xolos debió salir a reaccionar, pero el equipo no tuvo capacidad de reaccionar y dejó que Lainez siguiera destroncando rivales o que Correa y Brunetta siguiera ganándoles todas las pelotas a sus rivales.

¡Qué manera de cobrar el penal! 😤💥



Aquí está el segundo de gol de @TigresOficial. Fue el cuarto GOL de Brunetta en Liguilla, 2 con Santos y 2 con La U.#LaFiestaDeLaAfición✨ | #CF Vuelta | #AP25 pic.twitter.com/THlJm9AcUw — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 30, 2025

Así, Ozziel Herrera a los 74 minutos puso el 4-0 y de esta forma puso contra la pared a los Xolos que definitivamente entregaron las armas y permitieron que Juan Vigón a los 90+2 minutos pusiera el 5-0 y eso se convirtiera en una hecatombe para los bajacalifornianos que no pudo reaccionar y prefirieron cobrarse las afrentas con golpes, sobre todo con Lainez que en el festejo del quinto gol se burló de los Xolos.

Esto generó un conato de bronca por más de cinco minutos en donde querían comerse a Lainez, pero al final el agua no llegó al río y todo quedó en reclamos y empujones, no obstante el gran coraje y frustración de los Xolos.

Acá les dejo el primero de los @TigresOficial esta noche. El tanto que abrió el camino rumbo a una posible hazaña. 🐯😱



Fue el gol 26 de Nico Ibáñez con Tigres en Liga BBVA MX (23 en fase regular y 3 en Liguilla)#LaFiestaDeLaAficion | #CF Vuelta | #AP25 pic.twitter.com/1vXmKAuwkW — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 30, 2025

Los felinos esperan rival para Semifinales, luego de que las series dependen del resultado entre Chivas y Cruz Azul, donde si avanzan los celestes, ellos serán el rival de la UANL y si gana el Guadalajara, habrá clásico regio ante Rayados.

Seguir leyendo:

– Tigres se corona tras doblegar al América en la final de la Liga MX femenil

– América y Tigres estarían en busca del colombiano Miguel Ángel Borja

– Tigres con un triple de Juan Brunetta puso a Fernando Gago en terapia intensiva con el Necaxa: 5-3









