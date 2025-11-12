América y Tigres estarían en busca del colombiano Miguel Ángel Borja

El América y los Tigres de la UANL estarían en busca de conseguir los servicios del delantero colombiano del River Plate de Argentina, Miguel Ángel Borja, quien en 159 partidos con la escuadra millonaria se ha despachado 62 goles en una producción extraordinaria con la oncena millonaria.

Empero, su alto salario se ha hecho una pesada carga para el cuadro de las “gallinas”, por lo cual se le busca acomodo en la Liga MX y se han mencionado esas escuadras con alto poder adquisitivo del fútbol de México para poder llegar a competir por el título de goleo con el portugués Paulinho, el italiano Joao Pedro Geraldino, el mexicano Armando “Hormiga” González y el colombiano Diber Cambindo, entre otros más.

La información proveniente de Argentina en medios periodísticos se asegura que el presidente del Inter Palmira, Óscar Arturo Martán, que es muy íntimo de la familia Pachón, representantes del jugador, adelantaron que existen conversaciones muy adelantadas con un equipo mexicano, sobre todo el América, por lo cual si alcanza las peticiones económicas del jugador no dudarán en contratarlo.

Inclusive en una reciente entrevista en el programa colombiano “Zona Libre de Humo”, Martán expuso que:: “Están en una fase exploratoria, pero lo de México está avanzado. Él busca unos años más de buena competencia. Tiene pretensiones. Si el América, creemos que si ellos se acercan a las cifras, seguro se quedan con él, creo yo”.

La actualidad de Borja

Con 32 años, Miguel Borja cuenta con una amplia trayectoria con 550 partidos como profesional en donde ha anotado 219 goles que incluye una participación en los siguientes equipos: Deportivo Cali, Cúcuta Deportivo, Cortuluá FC, La Equidad, Santa Fe, Atlético Nacional de Colombia, Independiente de Santa Fe y Junior de Barranquilla de Colombia, AS Livorno de Italia, Olimpo y River Plate de Argentina, Palmeiras y Gremio de Porto Alegre en Brasil.

Sin duda se trata de un jugador de alto nivel, sobre todo en los últimos años con el River Plate de Argentina, donde suma 62 goles en una brillante etapa en la escuadra bajo el mando del técnico Marcelo Gallardo y que le ha permitido destacar a otro nivel al grado de que la escuadra de Núñez se encontraba preparando la renovación de contrato, pero con la cantidad que exige el colombiano, su futuro estaría relacionado con el fútbol de México.

Obviamente, sus altas percepciones harían que los equipos mexicanos tengan más posibilidades de ofrecerle un acuerdo lucrativo al jugador colombiano, que se acerca su retiro de las canchas y su llegada a México cimentaría su futuro en forma económica.

