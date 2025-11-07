Batalla campal entre aficionados del América y Toluca en serenata a las Águilas

En el umbral del duelo para definir si Toluca y América tienen los tamaños para alcanzar el liderato del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, los aficionados de ambos equipos protagonizaron una reprobable batalla campal a las afueras del hotel donde se hospedaron las Águilas en la capital del Estado de México.

Los hechos violentos se suscitaron alrededor de las 19:00 horas, cuando un grupo de seguidores del cuadro americanista acudieron al hotel donde llegó a hospedarse el equipo de las Águilas con la finalidad de brindarle una serenata a los jugadores y que estos pudieran convivir con ellos, pero a este sitio también se dieron cita seguidores de los Diablos Rojos y esto degeneró en una bronca generalizada entre ambos grupos de aficionados.

Durante la violenta reyerta se vivieron momentos de angustia, porque de los insultos pasaron a las manos, donde el asunto fue subiendo de tono para tratar de utilizar peligrosos proyectiles que pudieron poner en riesgo la integridad de los integrantes de cualquiera de los dos bandos.

La confrontación pudo haber degenerado en sucesos lamentables, sobre todo por el nulo apoyo de las fuerzas del orden que acudieron al sitio de los hechos, pero en forma por demás increíble se convirtieron en simples espectadores del enfrentamiento entre las porras del cuadro capitalino y los del Estado de México.

Sin duda la tensión que se vive por este encuentro de la fecha 17 entre el América y el Toluca, donde se disputan el liderato general en duelo programado a las 19 horas en el estadio Nemesio Diez de la capital del Estado de México, en espera de lo que pueda hacer el Cruz Azul contra los Pumas en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

De acuerdo a testimonios que circulan en redes sociales se puede apreciaron el ataque de los seguidores del Toluca que llegaron al mismo sitio de descanso derivando en un enfrentamiento violento, sin que intervinieran las fuerzas del orden para poner en paz a los rijosos y que al final derivó en que varios seguidores del cuadro americanista resultaran heridos por los proyectiles que se utilizaron en el conflicto físico que se generó por la animadversión entre ambos equipos.

Los aficionados americanistas después del enfrentamiento se resguardaron en las instalaciones del hotel hasta que las cosas se pudieran calmar y muchos de ellos por sugerencia del personal del hotel se quedaron a pernoctar en ese sitio.

No hace mucho, la afición del América también se vio envuelta en una situación similar en la ciudad de San Luis Potosí, con motivo del juego que sostuvo el cuadro de las Águilas en el estadio Alfonso Lastras de la capital tunera.

