América prepara el regreso de Alejandro Zendejas para enfrentar al campeón Toluca

Las Águilas del América amanecieron este martes con la buena noticia de que Alejandro Zendejas estará listo para jugar contra el Toluca el próximo sábado, en donde ambos equipos se disputan la opción de terminar como líderes generales, dependiendo del resultado del Cruz Azul contra los Pumas de la UNAM

Zendejas participó sin problemas en el entrenamiento completo del segundo día de la semana y todo indica que podría ser parte del cuadro titular que enfrente en el estadio Nemesio Diez a los Diablos Rojos en uno de los duelos más candentes de la jornada 17 y última de la fase regular del torneo Apertura 2025.

Trabajan por separado Henry, Isaías y La pantera Zuñiga. Alejandro Zendejas ya incorporado con el resto del plantel. Así preparan las águilas su visita a Toluca pic.twitter.com/RETWbiZEJQ — Julio ‘Profe’ Ibañez (@julioiba) November 4, 2025

Alejandro Zendejas se lesionó en octubre de 2025 durante un entrenamiento con la Selección de Estados Unidos, sufriendo una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo en donde la lesión ocurrió mientras entrenaba con el equipo nacional de las barras y las estrellas que provocó su ausencia en varios juegos de las Águilas.

Zendejas no juega desde la fecha 13 en el clásico capitalino contra Cruz Azul el pasado 18 de octubre donde entró de cambio por el chileno Víctor Dávila y solo estuvo en el terreno de juego 18 minutos debido al problema de sobrecarga muscular que lo hizo estar ausente en los partidos contra Puebla en la fecha 14, Mazatlán en la 15 y en la 16 contra León, lo que representa casi 20 días sin tener actividad.

La importancia del regreso de Zendejas

Sin duda, la noticia del regreso de Alejandro Zendejas es muy importante para el técnico André Jardine, ya que el volante mexicoamericano hasta antes de su lesión disputó 950 minutos en 13 partidos, de los cuales en 10 apareció como titular y demostró que andaba en gran nivel al grado de que el técnico nacional de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, tuvo que convocarlo después de que lo había ignorado bastante tiempo desde que tomó el cargo a principios del presente año.

Alejandro Zendejas se da tiempo con la afición americanista y está contento de haber regresado a los entrenamientos a la par de todo el grupo pic.twitter.com/SiTx4YKNxh — Jonatan Peña (@Jonatan_Pena) November 4, 2025

También están cerca de reaparecer

Por lo pronto también están cerca de reaparecer, son Henry Martín, José “Pantera” Zúñiga e Isaías Violante, que realizaron trabajo con balón en la cancha contigua a donde entrenó el primer equipo en sus instalaciones de Coapa, en el sur de la ciudad de México y que para la liguilla podrían estar listos para ser tomados en cuenta por el cuerpo técnico americanista.

El caso de Martín está siendo llevado con mucho cuidado, pues no quieren precipitarse y que vuelva a recaer como fue al inicio de la temporada que solo le ha permitido jugar 111 minutos en tres partidos con el cuadro de las Águilas.

