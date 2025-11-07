Alejandro Zendejas listo para reaparecer con el América vs. Toluca

El delantero mexicoamericano Alejandro Zendejas está de vuelta después de más de tres semanas de inactividad por una sobrecarga muscular generada en la pasada fecha FIFA con la selección de Estados Unidos y podrá ser tomado en cuenta para enfrentar a Toluca este sábado en el estadio Nemesio Diez.

Zendejas con un peso específico en el accionar americanista, sin duda será importante para las Águilas tenerlo de vuelta, ya sea desde el inicio contra los Diablos Rojos o en el desarrollo del encuentro programado a partir de las 19:00 horas en el infierno escarlata.

América 🦅 se prepara para el partido en contra de 👹 Toluca FC; recuperan a Alejandro Zendejas previo a la última jornada del #Apertura2025 🏆🇲🇽⚽️#LigaMX #Futbol #ClubAmerica pic.twitter.com/FJN9En5t7Q — Deportrece (@SomosDeportrece) November 7, 2025

La presencia del jugador, nacido en la Unión Americana, pero con raíces mexicanas, le otorga otra dimensión al ataque de las Águilas, por lo cual su presencia será muy importante, pero el cuerpo técnico encabezado por el brasileño André Jardine no quiere arriesgarlo a que le suceda lo mismo que en el partido de la fecha 13 contra Cruz Azul donde solo tuvo oportunidad de jugar 18 minutos al entrar de cambio por el chileno Víctor Dávila y después relevado al inicio de la segunda mitad por el español Álvaro Fidalgo al resentirse de la molestia muscular.

Ahora Zendejas tiene a su favor que tuvo un periodo de tiempo más largo para su recuperación y no a la precipitación de la otra vez que lo hizo perderse los partidos contra Puebla, Mazatlán y León, donde las Águilas sumaron dos victorias y un empate para colocarse en la posición de que una victoria les daría el liderato general.

Henry Martín y la Pantera Zúñiga siguen en duda

Mientras Alejandro Zendejas ya se encuentra recuperado, el servicio médico de las Águilas lleva con más calma al colombiano José “Pantera” Zúñiga y a Henry Martín, por lo cual será complicado que este sábado contra Toluca puedan aparecer en el once titular, por lo cual esperan mejor el inicio de la liguilla para tenerlos por fin en plenitud de facultades.

Por esa razón, el técnico André Jardine dijo que: “Zendejas ya está disponible, entrenó toda la semana. Dejó en el aire si empieza o no el partido. Henry y Zúñiga, teníamos una esperanza de ya contar con ellos, no están para el partido, les falta aún para estar entrenando al parejo y como estamos ya tan cerca de la liguilla, no vale la pena arriesgarnos. Sí, es un partido importante, pero lo más importante es contar con todos de aquí a 20 días donde empieza la liguilla“.

🚨 Buenas noticias en el América 🚨



Alejandro Zendejas ya esta disponible ✅



Pero…



Henry, Zúñiga y Violante descartados ❌ pic.twitter.com/unN4fd5CjO — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 7, 2025

Por esa razón, Jardine expuso la importancia de tener al 100% de sus condiciones al plantel y le agradan las probabilidades de llegar a los cuartos de final contando con todas sus herramientas, salvo Dagoberto Espinoza, quien está en rehabilitación por una grave lesión.

