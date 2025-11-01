Camilo Vargas silenció al Toluca 0-0 y los Diablos Rojos dejaron de ser líderes generales

Los Diablos Rojos del Toluca no pudieron encontrar la forma de hacerle daño a la portería del Atlas defendida por el portero colombiano Camilo Vargas, quien se convirtió en el factor para que los rojinegros salieran con el menor daño posible con el empate 0-0 en el estadio Nemesio Diez.

Quizá el empate no sea benéfico para los intereses rojinegros en busca de un sitio en el Play in, pero el simple hecho de salir sin daño del campo del actual campeón del fútbol de México es meritorio, sobre todo porque representó un daño para los Diablos Rojos que dejaron el liderato general en manos del Cruz Azul.

🧤🔥 ¡CAMILO VARGAS INVIENCIBLE! Hace un atajadón y mantiene el arco de Atlas en cero 😱 #SabadoFutbolero pic.twitter.com/qAud0mBv5T — TUDN USA (@TUDNUSA) November 2, 2025

El empate adquirió mayor trascendencia después de que Atlas llegó con muchas dudas por la goleada que sufrió la semana pasada en el clásico tapatío a manos de las Chivas, pero ahora se las ingeniaron para complicarle la existencia a los escarlatas.

La complejidad del resultado para el Toluca es que cerrará el torneo contra el América en la última fecha y ahí corre el riesgo de no alcanzar la cima general para empezar la liguilla como el mejor del campeoanto.

Camilo Vargas bajó la cortina

Tuvo tanta autoridad la actuación de Camilo Vargas que desde el minuto 5 de acción dio muestras de que esta sería una tarde especial cuando evitó que Nico Castro estrenara el marcador y un minuto después Paulinho sería el factor para poner de nuevo en acción al portero colombiano.

Si bien es cierto que la ausencia de Alexis Vega fue notoria, el Toluca mantuvo siempre una vocación importante hacia el ataque, tratando de impulsar al portugués Paulinho para quedarse como líder absoluto de goleo.

Pero Vargas apareció siempre en el momento exacto y en el segundo tiempo siguió el show cuando en el minuto 47 le quitó otro gol a Paulinho al igual que los 56 y 63 minutos de tiempo corrido, sobre todo en esta última opción cuando provocó que el lusitano estrellará su remate en uno de los postes.

Pero cinco minutos más tarde vino la acción más espectacular de Vargas, cuando Nico Castro remató en el área chica y el portero colombiano cerró el ángulo de disparo para que el grito de gol se ahogara en los miles de gargantas de los aficionados del Toluca.

🧤🔥 ¡CAMILO VARGAS ES EL HÉROE! Toluca lo intenta pero no puede marcar el primero 😱 #SabadoFutbolero pic.twitter.com/f92quqsmAg — TUDN USA (@TUDNUSA) November 2, 2025

Inclusive Atlas tuvo la opción de llevarse la victoria cuando Diego González no pudo concretar un mano a mano y Gustavo Ferrareis con tiro centro en tiempo de compensación estrelló en el larguero un remate en el tiempo de compensación.

De esta forma, Atlas para entrar al Play in, necesita que Pumas primero no sume puntos este domingo en casa contra Xolos y después que Santos Laguna no le gane al Pachuca la próxima semana, mientras que el Toluca tiene un complicado duelo contra América.

