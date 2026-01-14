La nacionalidad es el mayor obstáculo de Efraín Juárez en la Liga MX

Efraín Juárez es uno de los pocos entrenadores mexicanos que se ha mantenido dentro de la Liga MX. Sin embargo, las críticas son cada vez más evidentes sobre el proceso de los Pumas de la UNAM. Gonzalo Pineda considera que se tendría más paciencia con Juárez si no fuese mexicano.

Esta es una crítica constante dentro del fútbol azteca. Varios entrenadores han cuestionado la falta de oportunidades para los estrategas mexicanos. Gonzalo Pineda se sumó a esas críticas al considerar que hay una percepción diferente cuando los procesos lo lideran mexicanos.

“Si es mexicano dirigiendo en México sí, pero si fuera un argentino dirían ‘que personalidad’, que forma de hablar tan importante, cuanto conocimiento tiene, pero siendo mexicano se le critica y se le dice que el pez por su propia boca muere“, dijo Pineda en Fútbol Picante.

Gonzalo Pineda considera que el discurso de Efraín Juárez no es comprado por ser un entrenador local. El exentrenador del Club Atlas puso de ejemplo su paso por Colombia. Juárez conquistó dos trofeos en su primer año con el Atlético Nacional. El mexicano se apartó del proceso, pero por diferencia con la directiva.

“Cuando estuvo en Colombia alabaron su personalidad con el mismo discurso, mucha de la percepción es en contra de Efraín porque es mexicano, pero si fuera español y hablara de espacios indefendibles y la presión tras pérdida, dirían que sabe mucho de fútbol“, agregó.

Efraín Juárez con los Pumas

En marzo de 2025 Efraín Juárez asumió las riendas de los Pumas de la UNAM. El estratega mexicano ha dirigido 36 partidos con el conjunto universitario. Juárez tiene un balance de 12 victorias, 11 empates y 13 derrotas. Los Pumas han tenido mucho problemas para trascender de la ronda regular de la Liga MX.

