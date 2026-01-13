Germán Berterame lanza un guiño a su retorno a Argentina

Con más de seis años en la Liga MX, Germán Berterame reconoció que uno de sus deseos es volver al balompié de Argentina. El delantero de Rayados de Monterrey le abre las puertas a un regreso con San Lorenzo.

“Tengo una espina todavía de volver a San Lorenzo, que hice todas las inferiores ahí. Poder enfrentar a River con Monterrey fue una alegría inmensa. En ese momento dije que sería hermoso poder jugar ahí alguna vez”, dijo Berterame en ESPN.

El delantero de la selección mexicana atesora su partido contra River Plate como uno de los momentos más importantes de su carrera. Germán Berterame espera poder enfrentarlos en el balompié argentino o incluso vestir la camiseta del conjunto “Millonario”.

“Sí, fue en una nota que obviamente hice, y poder enfrentar a River era una alegría, y cuando me los crucé estando en Monterrey fue una alegría inmensa. Y sí, estás en lo cierto, me gustaría poder estar ahí con poder jugar una única vez en River sería hermoso, sería una alegría inmensa”, sentenció.

Germán Berterame en la Liga MX

Con 27 años, Germán Berterame ha dejado una buena huella dentro de la Liga MX. En su primera etapa en México, con Atlético San Luis, Berterame disputó sus primeros 93 partidos en el torneo. El atacante nacido en Córdoba marcó 31 goles y concedió 6 asistencias.

En julio de 2022, Berterame fichó con Rayados de Monterrey, su actual club. Dentro del conjunto regio el sudamericano ha marcado 66 goles y ha concedido 15 asistencias en 151 partidos disputados.

Germán Berterame tiene un contrato vigente con Rayados de Monterrey hasta diciembre de 2027. Según datos de Transfermarkt, el valor de Berterame ronda los $10 millones de dólares.

