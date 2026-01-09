Efraín Juárez no se esconde y reconoce que ha fracasado en los Pumas

Los Pumas de la UNAM no han tenido unas buenas temporadas en los últimos años. Efraín Juárez tomó las riendas de Los del Pedregal con la ilusión de que los llevara a lo más alto de la Liga MX. Sin embargo, el propio estratega mexicano reconoció que ha quedado a deber dentro del club.

Efraín Juárez llegó con grandes pergaminos a la Liga MX. El exentrenador del Atlético Nacional aterrizó en México luego de haber conseguido un histórico doblete en el fútbol colombiano. Pero el propio Juárez está consciente de que ha fracasado con los Pumas.

“Lo dije en mi última conferencia de prensa, es un fracaso de lo mío y lo que se ha venido haciendo en los últimos 15 años. No podemos conformarnos con entrar a una Liguilla, llegar a una Semifinal o llegar a una Final y no ganarla, esta institución no lo merece. Yo me fui de aquí siendo campeón y quiero irme de aquí con esa misma ilusión“, dijo el estratega mexicano.

En dos temporadas al mando de los Pumas, Efraín Juárez ha tenido dificultades para que el club pueda superar la primera fase del torneo. En la primera temporada llegaron a la segunda ronda del Play In al vencer a los Bravos de Juárez, pero fueron eliminados por Monterrey. En la última campaña, “Los del Pedregal” fueron despachados en la primera ronda por el Pachuca.

A pelear por el Clausura 2025

Efraín Juárez aseguró que los Pumas de la UNAM deben estar en la capacidad de ser uno de los grandes animadores del Clausura 2025. Este sería el tercer torneo de Juárez al mando del club. El estratega mexicano espera que su plantel logre engranarse rápidamente.

“La realidad es que con todas estas circunstancias el equipo tiene que competir en un nivel importante. Ojalá tengamos rápidamente el tiempo para poner a tono a la idea de juego de lo que pretendemos como Pumas, a los dos refuerzos que llegaron esta semana“, sentenció.

Los Pumas de la UNAM debutan este domingo 11 de enero en el Clausura 2025. “Los del Pedregal” recibirán a los Gallos Blancos del Querétaro en la primera fecha. Juárez y sus dirigidos iniciarán el torneo en el Estadio Olímpico Universitario.

