Leyenda de los Pumas de la UNAM criticó a Efraín Juárez

Los Pumas de la UNAM no tuvieron un buen torneo Apertura 2025. El conjunto universitario rasgó los puestos de repechaje, pero luego no pudo meterse en la Liguilla. Efraín Juárez fue cuestionado por el rendimiento del club y Manuel Negrete sumó a las críticas la pérdida de la filosofía del club.

Los del Pedregal finalizaron en el puesto 10 de la tabla de posiciones. El conjunto azteca dejó jun balance de 5 victorias, 6 empates y 6 derrotas. Los Pumas se metieron en el último puesto del repechaje. Sin embargo, los auriazules fueron eliminados en la primera ronda de esta instancia tras el triunfo del Pachuca 3-1.

Efraín Juárez fue muy criticado por sus números en este torneo y la temprana eliminación del club. Un histórico como Manuel Negrete se sumó a la polémica y cuestionó el proyecto del estratega sudamericano y la manera como administra las Fuerzas Básicas.

“Dejan que Efraín diga muchas tonterías; a veces no tiene nada que ver con lo que es la universidad, la esencia de la UNAM”, dijo Negrete, futbolista determinante en la consagración de los Pumas de la UNAM en la Liga y Concachampions de 1981.

Manuel Negrete criticó con fuerza el trabajo de Efraín Juárez en Pumas, señalando que el equipo ha perdido identidad y se ha alejado de su esencia universitaria. Para la leyenda auriazul, la falta de impulso a la cantera y la presencia excesiva de extranjeros han debilitado el… pic.twitter.com/XhYPSOfmBn — El Heraldo Deportes MX (@HeraldoDep_MX) November 26, 2025

Manuel Negrete cuestionó la falta de participación de futbolistas formados en las Fuerzas Básicas de los Pumas. Negrete criticó que las categorías inferiores del club no sean una de las más prósperas de México en la actualidad.

“Pensé que iba a clasificar. Prefiero perder con canteranos que con extranjeros. Se ha perdido un poco la esencia de Pumas, que es darle oportunidades a los jóvenes. Tendrían que ir a buscar jugadores para tener una mejor cantera. Pumas se ha caracterizado por ser una de las mejores canteras de México”, agregó.

Pumas y sus juveniles en el Apertura 2025

Efraín Juárez le dio minutos a varios juveniles en la temporada, pero muy pocos tuvieron continuidad dentro del equipo. En los Pumas vieron minutos Rodrigo Parra (17 años), Emiliano Villaseñor (18 años), Dennis Ramírez (18 años), Misael Torres (19 años), Santiago López (20 años), Ángel Rico (20 años) y Ángel Azuaje. Solo tres futbolistas superaron los 100 minutos en la campaña.

El juvenil más utilizado fue Ángel Azuaje, defensor que vio 705 minutos de acción en la temporada. Sin embargo, Azuaje es un jugador elegible para la selección de Venezuela. Azuaje no es material de El Tri.

La mayor parte de los minutos se los llevaron los extranjeros estrellas de la plantilla. La responsabilidad recayó en futbolistas como Pedro Vite, José Caicedo, Nathan Silva, Adalberto Carrasquilla, Rubén Duarte, Keylor Navas, entre otros.

Sigue leyendo:

– Efraín Juárez no tilda de “fracaso” la eliminación de los Pumas

– Los Pumas de la UNAM ya visualizan al reemplazo de Efraín Juárez

– Manuel Negrete rechaza más naturalizados en El Tri

– James Rodríguez no interesa en Pumas de la UNAM