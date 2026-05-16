¿Argentina, Brasil, Francia o España? Quién será el campeón del Mundial 2026, según los pronósticos

A menos de un mes del inicio del Mundial 2026, la carrera por la Copa ya empezó bastante antes del primer partido. Las selecciones llegan a la última etapa de preparación con planteles casi definidos, amistosos finales por delante y una pregunta que atraviesa rankings, apuestas y modelos predictivos: quién tiene hoy más chances de ser campeón del mundo.

La respuesta no es única. Las casas de apuestas miran cuotas y mercado; los rankings ordenan rendimiento sostenido; los modelos estadísticos ponderan forma, fixture, calidad del plantel y caminos posibles hacia la final. Pero, cuando se cruzan esas miradas, aparece un grupo de favoritos bastante claro: Francia, España, Argentina, Inglaterra y Brasil.

Messi tiene 38 años y juega los mundiales desde Alemania 2006. Crédito: Gustavo Garello | AP

Los favoritos del Mundial 2026

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El Mundial 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, será el primero con 48 selecciones y tendrá 104 partidos, según el calendario oficial de la FIFA. Esa ampliación cambia parte del análisis: habrá más equipos, más partidos y más margen para cruces inesperados, pero el título sigue pareciendo reservado para una élite muy reducida.

Francia llega como la selección mejor posicionada

Si el Mundial empezara hoy, Francia sería probablemente el nombre más difícil de discutir. No solo por plantel, sino por presente competitivo. La selección francesa recuperó el primer lugar del ranking FIFA en abril de 2026, por encima de España y Argentina, después de una actualización que incluyó 166 partidos internacionales.

Ese dato no gana partidos por sí solo, pero ayuda a explicar por qué aparece arriba en casi todos los pronósticos. Francia fue campeona en 2018, finalista en 2022 y mantiene una base de futbolistas de élite en todas las líneas. Tiene jerarquía, recambio, velocidad y experiencia en instancias decisivas.

Las apuestas también la colocan en la primera línea. Yahoo Sports informó que, en BetMGM, Francia aparece como favorita con cuota +450, seguida por España, Inglaterra, Brasil y Argentina.

La fortaleza francesa está en algo que pocas selecciones tienen: no necesita depender de una sola figura para competir. Puede ganar desde el talento individual, desde la potencia física o desde la profundidad de plantel. En un Mundial largo y con más desgaste que nunca, eso vale mucho.

Shakira participó en un panel sobre el espectáculo del descanso del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 en la cumbre Global Citizen NOW, el jueves 14 de mayo de 2026, en Nueva York. Crédito: Heather Khalifa | AP

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España: talento joven, juego consolidado y mucho mercado a favor

España es el otro gran candidato de consenso. En el ranking FIFA aparece segunda, apenas detrás de Francia, y en varias casas de apuestas figura como favorita o casi favorita para levantar la Copa.

Su gran argumento es futbolístico. España llega con una identidad reconocible, una generación joven de enorme proyección y futbolistas capaces de sostener posesión, presión y ritmo alto. En un torneo donde muchos partidos pueden cerrarse por detalles, esa estructura colectiva pesa.

Fox Sports señaló que España abrió como favorita tras el sorteo de grupos, aunque las cuotas se movieron por la situación física de Lamine Yamal, una de sus grandes figuras jóvenes. Aun así, el reporte indicó que se espera que esté disponible para el Mundial.

La duda española no pasa tanto por el juego, sino por la madurez competitiva en los momentos más pesados. Si logra trasladar su crecimiento al escenario mundialista, puede llegar muy lejos.

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Argentina: el campeón defiende la corona con una base fuerte

Argentina no llega como una promesa: llega como campeón vigente. Y eso cambia todo.

La Selección de Lionel Scaloni conserva una estructura competitiva probada, futbolistas acostumbrados a finales y una cultura de equipo que se consolidó en el ciclo más exitoso de las últimas décadas. En el ranking FIFA de abril aparece tercera, apenas detrás de Francia y España.

Las apuestas la colocan algo por debajo de Francia, España e Inglaterra, pero todavía dentro del grupo fuerte: BetMGM la ubica con cuota +800, empatada con Brasil en ese escalón de candidatos.

La gran pregunta sigue siendo Lionel Messi. No hay duda de que estará en la lista definitiva, pero se debate cuánto podrá influir dentro de un torneo exigente, con viajes largos, altas temperaturas en varias sedes y partidos cada vez más físicos. Pero incluso sin centrar todo en Messi, Argentina tiene algo que los pronósticos valoran: oficio, arquero de nivel, defensa confiable, mediocampo competitivo y un equipo que sabe sufrir.

La advertencia es clara: repetir un Mundial es dificilísimo. Ninguna selección lo consigue desde Brasil en 1958 y 1962. Pero si hay un equipo que llega con memoria reciente de campeón, es Argentina.

Los hinchas ya empiezan a palpitar el gran torneo del fútbol mundial. Crédito: Noah K. Murray | AP

Brasil: Ancelotti, talento y una presión enorme

Brasil siempre entra en cualquier lista de favoritos, pero esta vez llega con una mezcla de ilusión y dudas. La gran novedad es Carlo Ancelotti, que asumió el desafío de conducir a la selección brasileña con una misión muy concreta: cortar una sequía mundialista que ya se extiende desde 2002.

The Guardian publicó una entrevista reciente con Ancelotti en la que el entrenador habló de la presión sobre Vinícius Júnior, de la posible convocatoria de Neymar según su estado físico y de la necesidad de construir unidad por encima de las individualidades.

Brasil tiene talento de sobra, pero no necesariamente llega con la regularidad de Francia o España. En las cuotas de BetMGM aparece con +800, en el mismo rango que Argentina, detrás de Francia, España e Inglaterra.

Su techo es altísimo. Si Ancelotti ordena el equipo y logra que sus figuras lleguen sanas y conectadas, Brasil puede ganarle a cualquiera. El riesgo es el de los últimos Mundiales: mucho nombre, mucho peso histórico y una dificultad persistente para imponerse en los cruces grandes.

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Inglaterra también está en la conversación

Aunque el título plantee Argentina, Brasil, Francia o España, sería un error dejar afuera a Inglaterra. Las apuestas la ubican tercera en varias mediciones: BetMGM la coloca con cuota +650, detrás de Francia y España.

Tiene una de las plantillas más valiosas del mundo, futbolistas decisivos en las mejores ligas europeas y una generación acostumbrada a competir en instancias importantes. Su problema no es el talento: es convertir ese talento en un título.

En torneos recientes, Inglaterra estuvo cerca, pero no terminó de dar el golpe. Por eso aparece como candidata real, aunque todavía con esa duda histórica que la acompaña cada vez que llega una gran cita.

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Qué dicen hoy los pronósticos

Si se cruzan ranking FIFA, cuotas de apuestas y análisis de rendimiento reciente, la foto actual deja tres niveles bastante claros.

Primer escalón: Francia y España. Son las selecciones que combinan mejor presente, profundidad y respaldo de los pronósticos.

Segundo escalón: Argentina, Inglaterra y Brasil. Tienen argumentos de sobra para ser campeonas, pero también alguna pregunta abierta más pesada.

Tercer escalón: Portugal, Alemania, Países Bajos y alguna posible sorpresa competitiva. Pueden llegar lejos, aunque no aparecen tan arriba en la mayoría de proyecciones.

Los pronósticos no son una sentencia. Son una fotografía previa al torneo. En un Mundial, una lesión, una expulsión, un cruce adverso o una tanda de penales pueden destruir cualquier modelo.

Entonces, quién es el favorito para ganar el Mundial 2026

Hoy, la respuesta más honesta sería esta: Francia parte apenas por delante, España está prácticamente al mismo nivel y Argentina sigue siendo una candidata muy seria por peso competitivo y condición de campeón vigente.

Brasil tiene un techo enorme, pero necesita resolver más incógnitas. Inglaterra, por plantel, también merece estar en la mesa grande.

Si hubiera que ordenar los favoritos a un mes del inicio, la lista quedaría así:

Francia

España

Argentina

Inglaterra

Brasil

No significa que ese será el orden final. Significa que, con los datos disponibles hoy, esos son los equipos que llegan mejor posicionados para intentar levantar la Copa el 19 de julio.

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