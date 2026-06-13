Vive en Texas, ama el fútbol y quiere apostar por el Mundial: hay un problema

José lleva meses esperando el Mundial 2026. Ya sabe qué partidos quiere ver, tiene pensado reunirse con amigos para alentar a México y hasta descargó una aplicación de apuestas deportivas para hacer más emocionante cada encuentro. Pero descubrió algo inesperado: aunque Texas será una de las sedes del torneo, no podrá apostar legalmente desde su celular.

La situación puede resultar confusa para muchos aficionados. Después de todo, las apuestas deportivas se han vuelto cada vez más comunes en Estados Unidos. Sin embargo, la legalidad depende del estado donde se encuentre la persona al momento de realizar la apuesta.

No todos los estados juegan con las mismas reglas

Actualmente, la mayoría de los estados estadounidenses permite algún tipo de apuesta deportiva, pero existen diferencias importantes.

En lugares como Nueva York, Nueva Jersey, Arizona o Florida, los usuarios pueden utilizar aplicaciones autorizadas para apostar desde sus teléfonos móviles. En otros estados, las apuestas solo están permitidas dentro de casinos físicos o establecimientos tribales específicos.

Y luego están los estados donde siguen siendo ilegales. Entre ellos figuran Texas, California, Alabama, Alaska, Georgia, Hawaii, Idaho, Minnesota, Oklahoma, South Carolina y Utah.

Para millones de hispanos que viven o están en Estados Unidos durante el Mundial de Fútbol, especialmente quienes viven en Texas y California, esto significa que no podrán utilizar legalmente las plataformas más conocidas para apostar por el Mundial desde sus hogares.

Las apuestas deportivas en línea pueden llevar al descontrol de las finanzas de muchas personas. Crédito: Shutterstock

El detalle que muchos descubren demasiado tarde

Hay una creencia bastante extendida: pensar que basta con descargar una aplicación para empezar a apostar. No funciona así.

Las plataformas autorizadas utilizan sistemas de geolocalización que verifican dónde se encuentra físicamente el usuario. Una persona que reside en Texas podría apostar legalmente si viaja a Nevada o Nueva York y utiliza una aplicación habilitada allí. Pero, una vez de regreso a Texas, la plataforma debería bloquear esa posibilidad.

Por eso, antes de registrarse en cualquier sitio, conviene revisar si la aplicación está autorizada en el estado correspondiente.

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El Mundial podría atraer a miles de apostadores primerizos

La Copa del Mundo suele despertar el interés incluso de quienes nunca antes hicieron una apuesta deportiva. La emoción de respaldar a la selección favorita, intentar predecir un resultado o participar en una apuesta amistosa entre conocidos lleva a muchas personas a probar por primera vez este tipo de plataformas.

Sin embargo, especialistas en juego responsable recomiendan establecer límites claros desde el principio: apostar solo dinero que se esté dispuesto a perder, evitar intentar recuperar pérdidas mediante nuevas apuestas y entender que el objetivo principal sigue siendo disfrutar del espectáculo deportivo.

El Mundial 2026 promete llenar estadios y reunir a millones de aficionados frente a las pantallas. Pero para quienes también quieran poner a prueba sus pronósticos, habrá una regla tan importante como el fuera de juego: comprobar primero si apostar es legal en el lugar donde viven.

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